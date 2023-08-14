Red Wings решила направить за пассажирами в Анталью резервный борт

Росавиация: Red Wings направит за пассажирами в Анталью резервный борт

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская обл.) резервное воздушное судно, передает ТАСС.

В пресс-службе указали, что борт авиакомпании «Икар» уже вылетел из Екатеринбурга в Анталью. Отмечается, что это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Антальи сразу же по прилету. В Росавиации уточнили, что о точном времени вылета из Турции будет объявлено позже, после проведения процедур для подготовки рейса.

Ранее в Росавиации сообщили, что авиаперевозчик Nordwind запланировал перевезти на своих самолетах пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Антальи.

Напомним, что одна из туристок сообщила, что россияне не могут уже двое суток улететь из Турции домой, рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург должен был отправиться в Россию в субботу вечером.