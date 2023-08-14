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Вылет самолета с российскими туристами из Антальи задержали на двое суток
Российские туристы не смогли вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за задержки рейса
Российские туристы не могут улететь из Турции двое суток, рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург должен был отправиться в Россию в субботу вечером, отдыхающие ждут в отеле информации, сообщила туристка.
Авиаперевозчик Red Wings сообщал, что задержанный с субботы рейс из Антальи в Екатеринбург WZ3062 планировалось отправить в 22.30 мск воскресенья. Кроме того, компания уточняла, что задержанный рейс из Екатеринбурга в Анталью планируется отправить 14 августа в 5.55 утра.
По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23.00 (время совпадает с московским), но никто за россиянами в отель не приехал. Между тем, многих отдыхающих не пускали в номера, потому что гостиница была оплачена до 23.00, передает РИА «Новости».
Согласно обновленной информации на онлайн-табло аэропорта Антальи вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30.
Между тем, транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании Red Wings после задержки вылета из Антальи в Москву, передает ТАСС.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что самолет авиакомпании не мог вылететь 11 часов из турецкой Антальи.
Напомним, группу российских туристов задержали на неделю в египетском курорте Шарм-эш-Шейх из-за переносов авиарейсов.