Мэр Одессы сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги

Tекст: Евгения Караваева

Взрыв в Одессе произошел в понедельник, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости». Мэр города Геннадий Труханов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Как уточняет украинский телеканал «Общественное», в Одессе прогремели очередные взрывы, информация об этом также была размещена в их Telegram-канале. Воздушная тревога в Одесской области, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена в 10.32 мск.

С октября 2022 года на фоне теракта на Крымском мосту российские вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. Они, по заявлениям российских властей, направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в Херсоне, подконтрольном Киеву, но без воздушной тревоги, также взрыв прогремел в Харькове, где была объявлена воздушная тревога, о чем заявил мэр города Игорь Терехов в понедельник.