Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Мэр Одессы сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Взрыв в Одессе произошел в понедельник, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости». Мэр города Геннадий Труханов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Как уточняет украинский телеканал «Общественное», в Одессе прогремели очередные взрывы, информация об этом также была размещена в их Telegram-канале. Воздушная тревога в Одесской области, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена в 10.32 мск.
С октября 2022 года на фоне теракта на Крымском мосту российские вооруженные силы начали наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. Они, по заявлениям российских властей, направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в Херсоне, подконтрольном Киеву, но без воздушной тревоги, также взрыв прогремел в Харькове, где была объявлена воздушная тревога, о чем заявил мэр города Игорь Терехов в понедельник.