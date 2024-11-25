Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета

Tекст: Алексей Дегтярев

Пассажиры и экипаж, всего 95 человек, оказались в ловушке, но жертв удалось избежать, сообщил 42-летний Султан «Комсомольской правде».

Он рассказал, что рейс проходил спокойно, но при посадке самолет пострадал из-за бокового удара. После удара загорелся двигатель, в салоне началась паника. Султан открыл аварийный выход, который не смогла открыть бортпроводница, и начал эвакуировать людей, пока пожарные не прибыли на место.

Авиакомпания, по словам Султана, отказалась помочь пассажирам, их вещи и документы остались в салоне лайнера. Сам Султан столкнулся с трудностями, у него не было местной валюты и интернета. Лишь местные жители помогли ему с едой и чаем. Новый билет до Египта стоил втрое больше, и мужчина признался, что после такого происшествия испытывал страх перед перелетом.

В Анталье при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи, и это произошло из-за столкновения с сильным ветром. Пассажиры решили подать коллективный иск против авиакомпании.