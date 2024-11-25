Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета
Пассажир Султан из Краснодара, занимающийся продажей фруктов, заявил, что бортпроводница не смогла открыть дверь после ЧП на Sukhoi Superjet 100, а он смог, после чего помогал выводить людей.
Пассажиры и экипаж, всего 95 человек, оказались в ловушке, но жертв удалось избежать, сообщил 42-летний Султан «Комсомольской правде».
Он рассказал, что рейс проходил спокойно, но при посадке самолет пострадал из-за бокового удара. После удара загорелся двигатель, в салоне началась паника. Султан открыл аварийный выход, который не смогла открыть бортпроводница, и начал эвакуировать людей, пока пожарные не прибыли на место.
Авиакомпания, по словам Султана, отказалась помочь пассажирам, их вещи и документы остались в салоне лайнера. Сам Султан столкнулся с трудностями, у него не было местной валюты и интернета. Лишь местные жители помогли ему с едой и чаем. Новый билет до Египта стоил втрое больше, и мужчина признался, что после такого происшествия испытывал страх перед перелетом.
В Анталье при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи, и это произошло из-за столкновения с сильным ветром. Пассажиры решили подать коллективный иск против авиакомпании.