Волгоградцев задержали за похищение участника СВО

Правоохранительные органы задержали двух волгоградцев за похищение участника СВО

Tекст: Вера Басилая

Правоохранители задержали двух мужчин из Волгоградской области, подозреваемых в похищении и вымогательстве у местного жителя, участника специальной военной операции (СВО). Следствие установило, что обвиняемые вечером 22 ноября прибыли в поселок Городище, чтобы встретиться с пострадавшим, который в настоящее время проходит лечение после участия в спецоперации, передает РИА «Новости».

По данным следствия, один из подозреваемых остался в автомобиле, в то время как второй отправился на встречу с потерпевшим. Он потребовал у участника СВО 1,5 млн рублей. Они силой усадили потерпевшего в машину, отобрали у него телефон и несколько раз ударили по голове.

Когда автомобиль остановился для установки регистрационных номеров, потерпевший смог сбежать и попросил о помощи в ближайшем ломбарде. Злоумышленники скрылись, но впоследствии были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве, и направлено ходатайство в суд о заключении под стражу.

Ранее в Тобольске правоохранительные органы начали проверку инцидента, когда таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции.

До этого в Калужской области задержали подозреваемых в похищении участника спецоперации на его собственном автомобиле.