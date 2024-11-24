В пригороде Сум прогремел взрыв возле баз с украинскими военными формированиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пригороде Сум произошел взрыв, передает РИА «Новости». Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, сообщил, что взрыв произошел в два часа ночи со стороны северо-востока, где расположены базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург». Это место было выбрано для размещения украинских военных.

По словам Лебедева, на этих базах находилось около пятисот военнослужащих. После взрыва в этом направлении отправились машины скорой помощи.

Кроме того, Лебедев сообщил об ударах в Роменском районе Сумской области. В этом районе находится территория бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы. Ротация военных в этом районе, по словам Лебедева, была сорвана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 ноября прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, а 20 ноября украинский оборонный завод «Импульс» в Сумской области подвергся удару, вызвавшему вторичную детонацию.