Взрыв произошел в пригороде Сум у баз ВСУ

  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    29 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    3 комментария
    24 ноября 2024, 09:15 • Новости дня

    Взрыв произошел в пригороде Сум у баз ВСУ

    В пригороде Сум прогремел взрыв возле баз с украинскими военными формированиями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Сум, со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, ночью раздался взрыв, после которого к месту происшествия устремились машины скорой помощи.

    В пригороде Сум произошел взрыв, передает РИА «Новости». Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, сообщил, что взрыв произошел в два часа ночи со стороны северо-востока, где расположены базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург». Это место было выбрано для размещения украинских военных.

    По словам Лебедева, на этих базах находилось около пятисот военнослужащих. После взрыва в этом направлении отправились машины скорой помощи.

    Кроме того, Лебедев сообщил об ударах в Роменском районе Сумской области. В этом районе находится территория бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы. Ротация военных в этом районе, по словам Лебедева, была сорвана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 ноября прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, а 20 ноября украинский оборонный завод «Импульс» в Сумской области подвергся удару, вызвавшему вторичную детонацию.

    23 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска

    Балицкий сообщил о ракетной атаке ВСУ на порт Бердянска, пострадавших нет

    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска, атакой не причинено серьезного ущерба, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетной атаки по порту в Бердянске никто не пострадал. Возникшие очаги возгорания были оперативно ликвидированы.

    По его словам, атака не повлияла на работоспособность порта. Он призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

    Губернатор также заявил, что находится на постоянной связи с оперативными службами для координации всех необходимых мер безопасности и восстановления нормального функционирования порта.

    Ранее в октябре Вооруженные силы Украины атаковали порт Бердянска при помощи дронов-камикадзе, в результате чего была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

    Коментарии (10)
    23 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут

    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    @ Tass/Zumapress

    Tекст: Вера Басилая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.

    Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

    Коментарии (26)
    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

    Коментарии (17)
    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

    Коментарии (4)
    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

    Коментарии (7)
    23 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет

    WSJ: Украина заявила о создании «более чем одной» баллистической ракеты для обороны

    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету, несмотря на финансовые сложности, сообщила в интервью The Wall Street Journal замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

    Гвоздяр заявила, что Украина намерена использовать новые вооружения для защиты от российских войск в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Однако, как пишет издание, украинской ракетной программе не хватает финансирования, что может отразиться на ее успешности.

    Эксперт по военной авиации и космосу Дуглас Барри указывает, что создание баллистических ракет требует значительных ресурсов из-за дорогих материалов, способных выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

    Барри также отметил, что создание оружия в крупных масштабах представляет собой дополнительную сложность для украинского военного производства.

    Ранее директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров сообщил, что Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.

    Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ сообщил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

    Коментарии (27)
    23 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29
    ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29

    Tекст: Мария Иванова

    Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь американских снарядов РСЗО HIMARS и 59 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотников, 586 ЗРК, 19491 танк и другие бронемашины, 1492 боевые РСЗО, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам БПЛА ВСУ. А в начале недели российские войска поразили аэродромы и объекты энергетики для ВПК Украины.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского опровергли существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Подоляк заявил об отсутствии в России ракеты «Орешник», ударившей по Днепру

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат. 

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (5)
    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Кремль: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Министерством обороны, проходят обучение и отправляются на спецоперацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сотни граждан России ежедневно подписывают контракты с Минобороны, передает ТАСС.

    Песков добавил, что перед отправкой на военную операцию граждане проходят специальные курсы обучения, что позволяет избежать спешных мобилизационных мероприятий. Подготовка новобранцев осуществляется на высоком уровне, что исключает необходимость дополнительных мер мобилизации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что граждане России начали активно заключать контракты с Минобороны для участия в СВО, это количество продолжает расти.

    Напомним, в октябре решил стать добровольцем на СВО ветеран ВВС из подмосковного Серпухова в 72 года.

    Коментарии (12)
    23 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.

    Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Киев перебросил элитные подразделения в Часов Яр

    ВСУ перебросили в Часов Яр элитные подразделения

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины усилили оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода, сообщили в силовых структурах.

    Источник в силовых структурах сообщил, что элитные подразделения ВСУ направлены для укрепления обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината, средства объективного контроля зафиксировали перемещение бойцов в промзону завода, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что ВСУ заводят солдат малыми группами, тела погибших солдат остаются в границах промзоны.

    Ранее российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, идущую из Славянска в Часов Яр, затруднив подвоз сил и ресурсов противника.

    Также российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват.

    Кроме того сообщалось, что российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки возле Часова Яра.

    Коментарии (3)
    23 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Группировка «Север» за сутки уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении

    Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих, уничтожены немецкая БМП «Marder» и шведская CV-90, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в районах Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также нескольких бригад теробороны. Бои шли в населенных пунктах Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое и других.

    Кроме того, ударными действиями оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в местах, включая Александрию, Викторовку, Гуево, Зеленый Шлях и Куриловку.

    За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая немецкую Marder и шведскую CV-90, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 149 боевых машин пехоты. Также уничтожены более тысячи автомобилей и 300 артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS.

    Ранее стало известно, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области, часто оставляя технику и покидая поле боя.

    Между тем Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

    Накануне подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией

    Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

    Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

    Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

    Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

    Коментарии (2)
    Главное
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов
    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Своим взглядом на украинский кризис и разногласия России с НАТО Меркель делится в мемуарах «Свобода». По мнению экспертов, всю правду Меркель в книге не расскажет, но главное ее высказывание касается российского «Северного потока». Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............