G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Таксист угрожал пистолетом ветерану СВО в Тобольске
МВД начало проверку по сообщению о таксисте, угрожавшем ветерану СВО пистолетом
В Тобольске правоохранительные органы проверяют инцидент, в ходе которого таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции, сообщили в правоохранительных органах.
Видео с водителем, который угрожает пассажиру предметом, похожим на пистолет, опубликовано в соцсетях. Пассажиром оказался ветеран специальной военной операции, который ехал вместе с сестрой, передает РИА «Новости».
На видео водитель заявляет, что убивает по контракту тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. Эта запись вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что организована проверка для установления личности мужчины.
Прокуратура Тюменской области также взяла под контроль ход и результаты проверки. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и лица, участвовавшего в инциденте.
Ранее МВД задержало подозреваемых в кражах денег у участников СВО.
В январе в Тюмени несколько человек напали на ветерана СВО после его замечания за шумность и хамство.