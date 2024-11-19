Таксист угрожал пистолетом ветерану СВО в Тобольске

МВД начало проверку по сообщению о таксисте, угрожавшем ветерану СВО пистолетом

Tекст: Вера Басилая

Видео с водителем, который угрожает пассажиру предметом, похожим на пистолет, опубликовано в соцсетях. Пассажиром оказался ветеран специальной военной операции, который ехал вместе с сестрой, передает РИА «Новости».

На видео водитель заявляет, что убивает по контракту тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. Эта запись вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что организована проверка для установления личности мужчины.

Прокуратура Тюменской области также взяла под контроль ход и результаты проверки. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и лица, участвовавшего в инциденте.

Ранее МВД задержало подозреваемых в кражах денег у участников СВО.

В январе в Тюмени несколько человек напали на ветерана СВО после его замечания за шумность и хамство.