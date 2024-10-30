МВД задержало подозреваемых в кражах денег у участников СВО

Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых за кражи с карт участников СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во Владимирской области сотрудники МВД задержали троих жителей региона, подозреваемых в кражах денег с банковских карт участников специальной военной операции (СВО), передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из регионального УМВД и сотрудниками ФСБ пресекли их деятельность. Преступная схема была связана с кражей денежных средств у военнослужащих, подписывавших контракты с Министерством обороны России.

По предварительным данным, злоумышленники работали в пункте отбора на военную службу и использовали сим-карты, предназначенные для военнослужащих, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Документы, оформляемые для службы в зоне проведения СВО, предполагали выдачу банковской карты, привязанной к сим-карте. Подозреваемые присваивали эти сим-карты, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисленные выплаты. На данный момент задокументировано пять случаев краж, общий ущерб которых превышает 11 млн рублей.

Следователи СУ УМВД по Владимиру возбудили пять уголовных дел по ст. 158 УК РФ. Силовая поддержка сотрудников Росгвардии способствовала изъятию у задержанных денежных средств, мобильных телефонов, документов и других доказательств. В ходе следственных мероприятий фигуранты были взяты под стражу.

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