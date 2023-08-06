В Забайкалье компания избила участника СВО

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он рассказал, что конфликт произошел в одном из кафе. Участниками произошедшего стали две компании, в одной из которых находился участник СВО. Нетрезвые мужчины стали проявлять агрессию по отношению к бойцу, а когда компания с участником спецоперации попыталась уйти из кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения.

Осипов пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

Ранее сообщалось, что избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице.