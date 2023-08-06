Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В Забайкалье компания избила участника СВО
В Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО, сообщил губернатор Александр Осипов.
В своем Telegram-канале он рассказал, что конфликт произошел в одном из кафе. Участниками произошедшего стали две компании, в одной из которых находился участник СВО. Нетрезвые мужчины стали проявлять агрессию по отношению к бойцу, а когда компания с участником спецоперации попыталась уйти из кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения.
Осипов пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.
Ранее сообщалось, что избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице.