Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

  • В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
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    Польша начала воспитывать Зеленского
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Белый дом возмутился решением Fitch понизить кредитный рейтинг США
    В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины
    Российские войска развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    16:10Медведев высказался об уголовном деле против Трампа

    Неугодных кандидатов в американские президенты теперь подвергают уголовному преследованию, а не просто убивают, как раньше, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на обвинения против Дональда Трампа.

    16:02Главному оператору аэропорта Пулково выдали предупреждение

    В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России выдали предупреждение главному оператору аэропорта Пулково – компании «Воздушные ворота Северной столицы», сообщают в пресс-службе ведомства.

    15:54Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    15:48В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины

    Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    15:41В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за жары

    Синоптики Гидрометцентра России объявили штормовое предупреждение в Москве и в ряде соседних регионов из-за аномальной жары.

    15:34Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим

    Все российские чиновники должны относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца, к этому призвал президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

    15:27Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

    Избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице, сообщила вдова бойца Юлия.

    15:19Петербургский визовый центр КНР начал работать в тестовом режиме

    В Петербурге открылся в тестовом режиме китайский визовый центр, он находится на Литейном проспекте, дом 26А, сообщили в генконсульстве КНР.

    15:12Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    15:10Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 12 атак ВСУ

    За последние сутки ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    15:09В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    15:07В Минздраве опровергли данные о введении платы за ряд медуслуг

    Распространенная в СМИ информация о том, что некоторые медицинские услуги якобы станут платными с 1 сентября – это фейк, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    14:48На Украине российскому военкору Андрею Руденко предъявили обвинение

    Служба безопасности Украины выдвинула обвинения специальному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, которого обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме, сообщила пресс-служба ведомства.

    14:46Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля поблагодарил участников спецоперации за проявленный героизм.

    14:40Назван объем поступающей за сутки в канал Северский Донец воды

    Из реки Дон в водовод «Дон – Северский Донец» поступает до 270 тыс. кубометров в сутки, канал был возведен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

    2 августа 2023, 15:27

    Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

    Вдова участника СВО Юлия сообщила о смерти супруга Антона Чашкина в челябинской больнице после избиения мигрантом

    Tекст: Антон Никитин

    Избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице, сообщила вдова бойца Юлия.

    Вдова бойца сообщила RT о намерении подать в суд на больницу в городе Юрюзани, так как считает, что при госпитализации ее супругу несвоевременно оказали помощь, было потеряно очень много времени.

    По словам источника в силовых структурах, дело о смерти Чашкина могут передать СК, сейчас оно находится на контроле прокуратуры. Окончательное решение примут после того, как получат результаты вскрытия. Источник пояснил, что криминалисты должны выяснить, от чего умер Чашкин – от травм, полученных от избиения, или была другая причина.

    Прибывшего в отпуск с передовой участника СВО Антона Чашкина избили в ночь на 22 июля в местном баре, расположенном на Советской улице в Юрюзани. Пострадавший поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, был погружен в искусственную кому. Жена военнослужащего пожаловалась, что врачи сначала отказывались госпитализировать ее супруга, поступившего на скорой в приемный покой, предлагая поехать и «проспаться» дома.

    Согласно утекшей в сеть ориентировке, предполагаемым преступником является 24-летний уроженец Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло.

    Напомним, в каждом регионе России появились центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей.

    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 11:07
    Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада, пишет газета Welt.

    По мнению аналитиков, переговоры вряд ли приведут к миру, но позволят России оставить за собой занятые территории и установить линию соприкосновения, которую обе стороны будут рассматривать как временную границу, передает ТАСС.

    Сам конфликт будет заморожен, что вновь отложит вступление Украины в ЕС и НАТО, пишет Welt. Кроме того, восстановление оставшейся под контролем Киева части Украины замедлится, поскольку инвесторы не будут спешить вкладывать средства при неопределенной ситуации.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню.

    В июле сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (24)
    2 августа 2023, 08:00
    Российские войска захватили семь опорных пунктов и уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ в ЛНР
    Российские войска захватили семь опорных пунктов и уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ в ЛНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В районах Кармазиновки и Червонопоповки захвачено семь опорных пунктов вооруженных сил Украины, уничтожено более 100 военных ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Кроме того, ВСУ потеряли боевую бронированную машину и три пикапа. На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества отражено и сорвано пять попыток атак ВСУ.

    В ходе контрбатарейной борьбы войсками «Центра» были поражены украинские Д-30, «Мста-Б» и два миномета. Также сбито пять украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил о ракетно-бомбовых авиаударах по ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Под ударами российских Су-34 оказались позиции ВСУ в районе Серебрянки, Белогоровки, Клещеевки, Предтечено и в Новгородском, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия уничтожила 120-миллиметровые минометы ВСУ у Серебрянки и Невельской, самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777, «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке.

    Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 12:38
    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ

    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области.

    Бойцам территориальной обороны Белгородской области вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ. Кроме того, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами, передает ТАСС.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на вручении отметил, что ситуация остается сложной. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», – сказал Гладков.

    В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка трех тысяч человек, на границе с Украиной созданы семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

    Напомним, в начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже белгородские власти решили закупить оружие для батальонов самообороны.

    Коментарии (14)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 13:15
    Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

    Песков: Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в связи с обстановкой в регионе

    Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Никитин

    Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что предпринимаемые меры необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Он подчеркнул, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством и обстановкой, которая есть в этом приграничном регионе, передает ТАСС.

    В ответ на уточняющий вопрос, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть «не в те руки», представитель Кремля отметил, что оружие никогда не бывает бесконтрольным. Песков подчеркнул, что все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Он выразил уверенность, что так оно и есть.

    Напомним, в среду добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже власти региона решили закупить оружие для батальонов самообороны самостоятельно.

    Коментарии (7)
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