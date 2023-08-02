Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

Вдова участника СВО Юлия сообщила о смерти супруга Антона Чашкина в челябинской больнице после избиения мигрантом

Tекст: Антон Никитин

Вдова бойца сообщила RT о намерении подать в суд на больницу в городе Юрюзани, так как считает, что при госпитализации ее супругу несвоевременно оказали помощь, было потеряно очень много времени.

По словам источника в силовых структурах, дело о смерти Чашкина могут передать СК, сейчас оно находится на контроле прокуратуры. Окончательное решение примут после того, как получат результаты вскрытия. Источник пояснил, что криминалисты должны выяснить, от чего умер Чашкин – от травм, полученных от избиения, или была другая причина.

Прибывшего в отпуск с передовой участника СВО Антона Чашкина избили в ночь на 22 июля в местном баре, расположенном на Советской улице в Юрюзани. Пострадавший поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, был погружен в искусственную кому. Жена военнослужащего пожаловалась, что врачи сначала отказывались госпитализировать ее супруга, поступившего на скорой в приемный покой, предлагая поехать и «проспаться» дома.

Согласно утекшей в сеть ориентировке, предполагаемым преступником является 24-летний уроженец Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло.

Напомним, в каждом регионе России появились центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей.