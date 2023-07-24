В ЛДПР рассказали о правовой помощи участникам СВО и членам их семей

Слуцкий: ЛДПР открыла во всех регионах центры правовой помощи для участников СВО и их семей

Депутаты ЛДПР защищают интересы участников спецоперации и членов их семей, для них в каждом регионе открыты центры правовой помощи, заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Слуцкий на ежегодной пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в будущем политическом сезоне, отметил, что идет постоянное взаимодействие с Минобороны и с другими ведомствами по ряду чувствительных вопросов, связанных со СВО, решение которых не выносится в публичную плоскость.

По его словам, ЛДПР начала подготовку законопроекта, позволяющего журналистам, направленным от редакций в зону проведения СВО, получить статус «Ветеран боевых действий». Соответствующие письма направлены председателем ЛДПР в профильные ведомства.

«Сейчас необходимо быть плечом к плечу во имя президента и его здравых идей, – отметил Леонид Слуцкий. – К нам присоединяются все политические парламентские силы. В самой партии уже более 350 тыс. человек. И мы следуем принципу – доходить до каждой семьи, как всегда говорил Владимир Вольфович Жириновский. Мы создали законотворческий совет, который жестко фильтрует инициативы, чтобы они отвечали запросам людей. Поэтому законы рождаются хорошего качества, облегчающие жизнь гражданам. Конечно, реальные оценки нам даст народ в сентябре».

ЛДПР вдвое увеличила число законопроектов, внесенных в Госдуму: с 32 в прошлую сессию до 65 в нынешнюю. Такая же высокая активность и в отношении инициатив, внесенных в соавторстве с депутатами из других фракций: с 35 в прошлую сессию до 62 в нынешнюю сессию.

Активная работа также ведется в рамках внешнеполитической парламентской дипломатии. Слуцкий добавил, что ЛДПР активно сотрудничает как в двустороннем, так и многостороннем формате со странами Азии, Африки, Латинской Америки.

Слуцкий также поднял вопрос о необходимости запрета частной коллекторской деятельности в России. По его мнению, работа с должниками должна быть цивилизованной и грамотной, в то время как привлечение частных коллекторов повлекло массу нарушений прав человека.

Депутат добавил, что ЛДПР выступает против ЕГЭ, и необходимо возвращаться к традиционным способам контроля знаний, апробированным десятилетиями. По словам лидера ЛДПР, партия будет настаивать на возвращении обязательного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей, с тем чтобы решить проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях в регионах. Слуцкий выразил уверенность, что вопрос положительно решится в ближайшие месяцы.

Он предположил, что в ближайшие месяцы эта проблема может решиться и распределение в медвузах и колледжах вернется. Слуцкий уточнил, что молодых специалистов на Дальний Восток или в новые регионы можно направлять по распределению на полтора года, а в другие субъекты РФ – на три. По его словам, болонская образовательная система негативно сказывается на качестве подготовки кадров, поскольку система, созданная Западом, не подходит России и медленно портит российские кадры.