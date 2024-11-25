Минсельхоз запретил вылов воблы в Волге и Каспии в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, запасы воблы уменьшились более чем вдвое за последние 20 лет, выловы сократились в шесть раз, а за весь период наблюдений – более чем в 130 раз, передает «Интерфакс».

В текущем году вылов воблы также запрещен до конца 2024 года, за исключением периода с 20 по 30 апреля. Помимо запрета на вылов воблы, Минсельхоз РФ ввел ограничения на вылов плотвы в семи районах Астраханской области до конца следующего года.

Также запрещено использование определенных орудий лова. Приказ о запрете вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2024 год, что позволило увеличить общий объем вылова до 725 тыс. тонн, однако уже в 2025 году квота на треску стала минимальной за 33 года.