«Коммерсант»: Россия и Норвегия утвердили минимальную за 33 года квоту на вылов рыбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Норвегия утвердили условия рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, сообщает «Коммерсант». На 54-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, которая проходила в формате видеоконференции, стороны утвердили допустимый объем улова трески, пикши и других видов водных биоресурсов. Российскую делегацию возглавил глава Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – замминистра промышленности, торговли и рыболовства Метте Викборг.

Комиссия рассмотрела результаты научных исследований и статистику улова за 2023-2024 годы, а также обсудила меры контроля рыболовства и порядок выдачи разрешений на промысел. «Квота на вылов трески установлена на уровне 340 тыс. метрических тонн, что на 25% меньше, чем в текущем году», – сообщает Bloomberg. Это минимальный показатель с 1991 года. Квоты на пикшу составляют 130 тыс. тонн, на черного палтуса – 19 тыс. тонн, а вылов мойвы полностью запрещен.

Ранее Международный совет по исследованию моря рекомендовал квоты до начала российской военной операции на Украине. Однако в октябре 2023 года Россия вышла из этой организации. Несмотря на это, Норвегия сохранила совместное управление рыбными запасами с Россией, что позволяет продолжать заключение соглашений о распределении квот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские рыбаки были прогнаны выстрелом из зоны учений «Океан-2024», а власти Норвегии решили выплатить компенсацию тем, кто был оштрафован в России за лов креветки; ранее ВС Норвегии обсудили с пограничниками из России сотрудничество на границе.