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ВС Норвегии обсудили с пограничниками из России сотрудничество на границе
Руководитель оперштаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло встретился с начальником Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, стороны обсудили приграничное сотрудничество.
На встрече стороны вели себя профессионально, они провели «хороший диалог», заявил Одло, сообщили норвежские вооруженные силы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что подобные встречи важны для обсуждения проблем, согласования общих целей и мер по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством.
Стороны сохраняют приверженность тому, что проблемы в Баренцевом и Норвежском морях и на границе должны решаться с помощью открытых каналов связи и продолжения соглашений, заключенных между двумя государствами.
Встреча прошла на борту норвежского корабля береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер 5 октября.