Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»

Российский корабль прогнал выстрелом норвежских рыбаков из зоны военных учений «Океан-2024» в Баренцевом море

Норвежское рыболовное судно MS Ragnhild Kristine, находившееся в норвежской экономической зоне Баренцева моря, подверглось нападению со стороны русского военного корабля «Адмирал Левченко», сообщает FriFagbevegelse. Экипаж из шести человек, включая штурмана Эйстейна Ортона, отказался покинуть рыбные угодья, несмотря на требования русских военных.

«Адмирал Левченко» – большой противолодочный корабль проекта 1155. Несет службу в составе Северного флота с мая 1989 года. Бортовой номер 605.

По словам норвежских рыбаков, русский капитан объяснил, что на этом месте проводится стрельба в рамках учений «Океан-2024», крупнейших за последние тридцать лет, в которых также участвуют китайские военные. Однако, по словам Ортона, «это не повод для отступления», и они продолжали свою работу. В ответ русский корабль произвел предупредительный выстрел, который потряс корпус норвежского судна, но не был прямым попаданием.

Этот инцидент вызвал волну критики в адрес России от норвежских властей и рыболовных ассоциаций. Ортон заявил, что «норвежские власти должны оказывать давление на Россию с целью прекратить саботаж норвежского рыболовства и судоходства». Он добавил, что инцидент стоил экипажу около 100 тыс. норвежских крон из-за потерянного улова.

Представитель норвежской армии Вегард Финберг подтвердил, что «русские имеют право проводить учения в международных водах», но подчеркивает, что норвежские суда не обязаны покидать экономическую зону. Представитель The Barents Observer Томас Нильсен заявил, что такие действия со стороны России являются «саботажем и не способствуют хорошему соседству».

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Северного флота на учениях «Океан-2024» в акватории Баренцева моря выполнили пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан» по сложной мишени. В дополнение к этому, в небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 в рамках тех же учений. В сентябре норвежские СМИ писали о ките-белухе Хвальдимире, подозреваемом в «шпионаже» в пользу России. Кит погиб у берегов Норвегии, предположительно, он был застрелен.