В Норвегии заявили, что «российского кита-шпиона» могли застрелить

Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.

В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.

«Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.

Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.