Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
В Норвегии заявили, что «российского кита-шпиона» могли застрелить
NRK назвала действия браконьеров возможной причиной гибели «российского кита-шпиона» Хвальдимира
Кита-белуху, который подозревался в «шпионаже» в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина, могли застрелить браконьеры, сообщила NRK со ссылкой на экспертов.
Как сообщает NRK, эксперты изучили фотографии ран на теле белухи. В среду утром природоохранная организация Noah и сообщество OneWhale, созданное в 2019 году для обеспечения защиты Хвальдимира, потребовали от полиции выяснить обстоятельства смерти кита, передает ТАСС.
Полиция подтвердила, что заявление получено. Указывается, что на вскрытие Хвальдимира потребуется «какое-то время». После этого будут определены дальнейшие действия, пояснили правоохранители. Вскрытие делают в ветеринарном институте города Санднес.
Напомним, Хвальдимир (совмещение норвежского слова «Hval» – «кит» и имени президента России) погиб у берегов Норвегии. В 2019 году норвежские рыбаки обнаружили белуху, на которой заметили сбрую с логотипом одной из российских компаний. Норвежские СМИ предполагали, что кит якобы сбежал из российского плена, а также подозревали его в шпионаже – белуху якобы приручили и использовали для сбора разведданных специалисты российских спецслужб.