В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

Пойманный в конце апреля у побережья пограничной с Россией норвежской губернии Финнмарк белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре, пишет Fiskeribladet.

«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.

В материале сообщается, что приплывший кит, скорее всего, работал с детьми-инвалидами. В центре его звали Семен. Впрочем, ручного кита-белуху, приплывшего к берегам Норвегии в упряжке, местные жители уже успели окрестить Валдимиром (что является совмещением норвежского слова «кит» и имени российского президента Владимира Путина), передает «Иносми».

В Институте морских исследований и Арктическом университете Тромсё уже успели предположить, что животное находится в собственности российского флота, где его могли приспособить под военные нужды.

При этом Викебю заявил, что СМИ неверно передали его слова: Семен и Валдимир могут оказаться разными китами. По словам экс-консула, приплывшая белуха лишь представляет тот же вид.

Газета Hammerfestingen приводит доказательства того, что Семен и Валдимир не одно и то же животное, так как у Семена должны были остаться шрамы после того, как его 16 лет назад подрали морские львы. А у приплывшей белухи их нет.

Впрочем, Викебю выразил надежду, что общительного и дружелюбного кита, который уже неделю обитает в гавани Хаммерфеста, решат усыновить какие-нибудь энтузиасты.