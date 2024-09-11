Ту-160 пролетели Баренцевым и Норвежским морями

Tекст: Алексей Дегтярев

Полет проводился над нейтральными водами этих двух морей в рамках учений «Океан-2024», при выполнении полетного задания экипажи отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила более девяти часов. Подчеркивается, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что в случае военного столкновения России и НАТО Ту-160 может стать «молотом» российского президента Владимира Путина.