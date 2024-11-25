В Челябинске возбудили дело против пьяного водителя BMW

В Челябинске возбудили дело против пьяного водителя, сбившего пятерых пешеходов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеходов водителем BMW X6 в состоянии алкогольного опьянения. Дело возбуждено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ, что квалифицируется как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передает РИА «Новости».

По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе малолетний, которые с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Челябинске легковой автомобиль сбил пятерых человек на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, после чего водитель скрылся, но его задержали.