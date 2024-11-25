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Опубликованы переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве
Авиадиспетчеры в Вильнюсе предупредили другие борта о крушении грузового самолета DHL, об этом свидетельствуют их переговоры, опубликованные российской прессой.
Запись переговоров диспетчеров в Вильнюсе в момент катастрофы самолета компании DHL оказалась в распоряжении РИА «Новости».
«Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь... У нас тут крушение самолета... Потребуется некоторое время», – сказал один из диспетчеров, обращаясь к другим лайнерам.
Между тем Reuters сообщило, что, по данным литовского управления авиации, пилоты самолета не сообщали диспетчерам о проблемах перед авиакатастрофой.
Агентство ELTA со ссылкой на полицию указало, что в ходе крушения самолета в Вильнюсе погиб пилот, гражданин Испании, а ранения получили гражданин Литвы, гражданин Германии и гражданин Испании.
Радио LRT указало, что литовский член экипажа после крушения самостоятельно выбрался из самолета и, находясь в сознании, рассказал об обстоятельствах происшествия.
В Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации.