Россиян не оказалось на затонувшей у берегов Египта яхте

Генконсул сообщил об отсутствии россиян на затонувшей в Красном море у берегов Египта яхте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиян не было среди пассажиров туристической яхты, которая затонула в Красном море у берегов египетского города Марса-эль-Алам, сообщает ТАСС.

Воропаев подтвердил, что российских туристов на борту судна не оказалось. «Мы связались с хозяином потерпевшего крушения судна: он подтвердил, что российских туристов на борту яхты не было», – заявил Воропаев.

Инцидент с яхтой произошел в Красном море, на ее борту были 45 человек, включая 14 членов экипажа и 31 туриста. Несмотря на то что спасатели смогли обнаружить и доставить на берег некоторых из находившихся на борту, точное число спасенных пока не называется. Информация о гражданстве туристов остается неизвестной.

Яхта вышла в море 24 ноября и должна была прибыть в Хургаду 29 ноября. Сигнал бедствия был подан в понедельник в 05:30 утра по местному времени (06:30 мск). Причины крушения в данный момент выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2010 году в порту Хургады в результате пожара сгорели две яхты общей стоимостью 4,5 млн долларов. В 2023 году Следственный комитет начал проверку после сообщений о пропаже российской яхты в Красном море. В 2015 году российских туристов спасли с тонущей яхты близ Хургады.