Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом

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15 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Европейская медицина отказывается спасать стариков

Попасть в Европе в реанимацию сегодня может только практически здоровый человекФото: Cozzoli Carlo/IPA/ABACA/Reuters
Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Коронавирус вскрыл тайны вербовки российских детей Госдепом

              Российских детей десятилетиями учили быть верными Соединенным Штатам Америки   15 апреля 2020, 22:00
              Фото: GEORGE NIKITIN/AP/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Несколько лет Соединенные Штаты тайно увозили к себе десятки российских подростков - незаконно и без ведома Москвы осуществляя так называемые «программы обмена». Теперь, во время эпидемии коронавируса, оказавшихся в США детей по сути выкидывают на улицу, и только благодаря этому секретная спецоперация Госдепа всплыла наружу. Как же все это произошло?

              74 российских старшеклассника выехали в США минувшей осенью по программе Secondary School Student Program. Дети из разных регионов должны были в течение нескольких месяцев (возможно, года) учиться в американских школах. Российские власти об этом ничего не знали. Теперь же, пояснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в Госдепартаменте заявили, что учебная программа сворачивается из-за эпидемии. Но при этом американцы не представили никакой конкретной информации – ни фамилий, ни названий учебных заведений, ни контактных данных тех, кто отвечает за пребывание детей в США. Иначе говоря, российское государство ничего не знает о том, где именно и даже какие именно российские школьники находятся сегодня в Соединенных Штатах.

              Захарова уточнила: «Теперь, учитывая ситуацию в Штатах, эта программа закрывается, а принимающая сторона отказывается нести какую-либо ответственность за детей. Помимо этой программы, в посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Принимающие их организации или семьи просто указали им на дверь. Сказав им: «Уезжайте сами домой». Речь идет о несовершеннолетних детях. МИД России, российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное, чтобы найти детей, собрать и вернуть в Россию».

              Мария Захарова подчеркнула, что наш МИД не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз школьников в США. По словам Захаровой, еще в 2014 году Москва была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов FLEX: «Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком».

              Выясняет информацию о российских школьниках и Министерство просвещения. Там подтвердили, что программы школьных обменов с США давно свернуты. Регионы «не информировали министерство о подобных поездках в Штаты, такие сигналы не поступали и от школ. Кто эти школьники, из каких регионов, были ли это частные инициативы родителей учащихся – в настоящее время выясняется».

              Чтобы стало окончательно понятно: «программы обмена» школьников и студентов с США, в том числе и курируемые Госдепартаментом США, были официально прекращены в России еще в 2014 году. Организации, этим занимавшиеся, объявлены иноагентами. В России данные американские организации были зарегистрированы как НКО под эгидой представительства «Американских советов по международному образованию». Отвечал за эту работу лично тогдашний посол США в Москве Джон Теффт. Перерегистрировать НКО после 2014 года американцы или не смогли, или не захотели. Посол Теффт «глубоко сожалел», что программа была закрыта, ведь она «выстраивала глубокие и прочные связи между нашими народами».

              И вот сейчас неожиданно выяснилось, что «программы обмена» на деле свернуты не были, а посольство США в России и Госдеп нелегально продолжили отбор и вывоз российских школьников для «программы обмена». В Соединенные Штаты их вывозили по частным визам, то есть скрывая реальную цель поездки. В разведке это называется «легендирование». Сотрудники посольства, а порой и лично бывший посол Теффт посещали регионы РФ (по данным газеты ВЗГЛЯД, например, Екатеринбург), чтобы курировать эту незаконную и тайную операцию. В результате в США было вывезено, по разным данным, от 51 до 74 российских подростков.

              Что это вообще такое? И зачем сотрудники посольства и Госдепа прочесывали российские регионы в поисках перспективных подростков?

              Начиналось все еще в конце 1980-х годов. Тогда выезд в США «по обмену» воспринимался как нечто среднее между манной небесной и главным шансом в жизни. Отношение к США и так в массе своей было чрезмерно восторженным, а попасть туда бесплатно с проживанием в настоящей американской семье считалось невероятной удачей. И действительно, это было удачей, поскольку тогдашние советские подростки попадали в эти программы во многом по воле случая. Вчера ты носил красный галстук, а сегодня ты живешь в Чаттануге и ешь гамбургер.

              В 1992 году система была упорядочена и создана программа FLEX – Future Leaders Exchange, «обмен будущими лидерами», что само по себе говорящее название для понимания ее целей.

              Сотрудники FLEX работали в Москве и в столицах других стран СНГ, отбирая способных подростков в возрасте от 15 до 16,5 лет (эти возрастные рамки жестко регламентированы, видимо, психологи определили именно этот возраст как наиболее восприимчивый для формирования идеологических основ мышления) и отправляли их на год, бесплатно в специально отобранные семьи в США. По официальной версии, там они просто учились в американских школах со своими сверстниками из «принимающих семей» и «совершенствовали английский язык». На практике же это была не обучающая или образовательная программа, а чисто воспитательная.

              Через год дети возвращались на Родину с абсолютно промытыми мозгами, искренне верующиими в американские жизненные ценности, иногда даже больше верующими, чем сами американцы. Эту истерию поддерживали и родители, особенно в глубинке. Со временем из программы исчезло даже понятие «обмена». Случаи приезда американских детей в Россию или другие страны постсоветского пространства единичны и стремятся к нулю.

              Со временем детки подрастали. И вот уже многие из них теперь – известные журналисты, преподаватели престижных вузов, сотрудники правозащитных и экологических организаций, социологи, школьные учителя, «лидеры общественного мнения».

              Здесь даже не важна численность тех, кто прошел через программу FLEX или ей подобные. Важно, что таким образом Соединенными Штатами в других странах эффективно создается «альтернативная элита». По сути, подрывной элемент, который со временем естественным «поколенческим» образом становится важным игроком на политической, образовательной, культурной и научной сценах.

              Россия и страны постсоветского пространства – не единственный объект такой «селекции». Нечто подобное происходит на Балканах, в Латинской Америке. Причем верность «делу демократии» и глобализации у этих «детей обмена» зашкаливает. В плане дискуссии они невыносимы. Они крайне ревностно относятся к защите американских идеалов, буквально рвут и мечут. Жизнь в Америке воспринимается ими как некий идеал, образец для подражания, который надо воссоздать на исторической Родине.

              Разумеется, выпускники программы FLEX восторженно комментируют свой жизненный опыт и пребывание в США, что в рамках американской пропагандистской системы считается очень важным. Как свидетельские показания.

              Вот хотя бы одно из них. Говорит Федор Кабанов - в 2014 году студент ВШЭ, участник программы FLEX в 2012 году: «Поездка в США очень помогла мне переоценить свои жизненные взгляды и разрушить много стереотипов - не только свои собственные, но и стереотипы американцев о России. Многие из нас стали толерантнее, перестали предвзято относиться к людям и событиям. Именно FLEX воспитал во мне настоящего патриота своей страны. И мне захотелось прославлять Россию и остаться на родине.

              Все было оплачено Госдепартаментом США, каждому выделялся большой грант (примерно 30 тысяч долларов в 2012 году). Вообще, за всю поездку мы оплатили только нотариальную доверенность. Семьи подбирали по нашим анкетам координаторы принимающих организаций. Все они оказались очень разными, но везде с нами хорошо обращались. Семьи обеспечивали трехразовым питанием, а Госдеп выделял каждому из нас 125 долларов в месяц.

              Конечно, мы были поражены высоким уровнем жизни, так как многие были из провинциальных городов. Америка дала нам множество возможностей: мы фотографировали, рисовали, пели и играли в музыкальных группах, лепили из глины, занимались спортом и многим другим. Мы встретили в Америке очень много людей, и большинство из участников программы дружат до сих пор. Мы поступили в один из лучших российских вузов - Высшую школу экономики - и теперь даже вместе живем в общежитии».

              Здесь, конечно, прекрасно все от первого до последнего слова. Но особенно интересен тот факт, что Госдеп США до сих пор отрицает, что он имеет какое-то отношение к программе FLEX. И сейчас, напомним, он якобы тоже ни при чем.  И неважно, что реклама программы FLEX и сейчас новой программы висит на его сайте.

              С 1992 года в США «по обмену» побывало 22 тысячи российских подростков. Учебный год 2014\15 был пиковым – тогда на обучение в США выехало 800 российских старшеклассников. Никто из них в США не остался, все до единого возвращались в Россию. Остаться в США – это не вариант, это строго запрещается американскими законами. Вот это вот «я приехал поучиться на год, но теперь останусь тут у вас жить навечно» - карается высылкой и запретом на приезд в США на двадцать лет. Система FLEX не обладает грантами на дальнейшее проживание детей в США. Она заточена только под то, чтобы возвращать готовый социальный продукт на историческую Родину.

              Но в 2014 году 16-летний подросток из России вдруг решил остаться в США. Один-единственный. Согласно официальной версии событий, он был помещен на проживание в семью пожилых геев, бывших военных в штате Мичиган. Немного подумав, он заявил, что он теперь тоже гомосексуалист (в документах посольства это называлось «попал под влияние»), в Россию возвращаться не будет, поскольку его там будут преследовать, потребовал эмансипации (то есть, досрочного предоставления ему гражданских прав до достижения 21-летнего возраста) и предоставления ему вида на жительство в США. Несмотря на то, что все его требования категорически противоречат американским миграционным законам, Госдеп пошел ему навстречу, и его дело было решено положительно. МИД РФ привез к парню из России его маму, но та, по свидетельству сотрудников других ведомств, ее сопровождавших, «повела себя странно» и «одобрила выбор своего сына».

              Именно эта история считается формальным поводом для запрета программы FLEX в России. По факту же, в 2014 году настало понимание, что все это надо как-то прекращать. Одновременно с американскими «программами обмена» закрыли аналогичные британские, немецкие и испанские. Вместе с этим начался долгожданный процесс оздоровления некоторых московских вузов, профильных Академий, диссертационных советов, в которых преобладали персонажи с подобных опытом американского образования или жизни. А также тех, кто большую часть года проводил на Западе, где имел родственников, а затем возвращался в Москву учить будущих российских специалистов, в том числе и дипломатов, уму-разуму.

              Но в 2018 году посольство США запустило новую программу: YEAR, Year of Exchange in America for Russians. Она полностью копировала программу FLEX, только называлась по-другому и финансировалась целиком посольством США в РФ.

              Цитата из еще одного восторженного отзыва: «В течение первого месяца программы участники проживают в принимающих американских семьях, которые предоставляют им питание, оказывают необходимую поддержку, а также знакомят с американской культурой (во время прохождения FLEX ребята жили в принимающих семьях весь период программы - прим. ВЗГЛЯД). К концу первого месяца участники программы переезжают в студенческие общежития. В течение учебного года участники изучают предметы по своей основной специальности, американистике (! – прим. ВЗГЛЯД), а также ряд других предметов по выбору (FLEX давал возможность учебы в американских школах, YEAR показывает всю особенность обучения в университете). Помимо учебы они участвуют в различного рода общественных и профессиональных мероприятиях».

              К участию в программе YEAR допускались граждане РФ, родившиеся с 20 июня 1997 по 1 июля 2000 года (то есть, в том числе уже и студенты первых курсов), демонстрирующие высокую успеваемость и соответствующие критериям выдачи американской визы. По окончании программы обучения все ее участники обязаны вернуться в Россию.

              Финансировалась эта программа целиком и полностью посольством, то есть Госдепом.

              Сейчас Государственный департамент США говорит, что он официально никогда не имел никакого отношения к программам обмена. И неважно, что реклама программы FLEX и сейчас новой программы висит на его сайте. Позиция Госдепа такова: мы только посредники, а само обучение проводится частными школами. Задача Госдепа только в выборе посредников и дипломатической поддержке. Мол, откуда берутся деньги – неважно. Обучение по частным программам в США сейчас стоит для россиян до 7000 долларов за семестр в государственной школе, в частных – заметно больше. По программам Госдепа – бесплатно.

              То есть, американское посольство в 2018 году по факту возобновило деятельность, ранее запрещенную, только не регистрируя новое НКО. Сейчас представители Госдепа (в интервью Русской службе Би-би-си) утверждают, что в США находится 51 российский школьник, и все они прилетели в Америку только по программам частного финансирования.

              Деятельность посольства США в этом контексте выглядит как вмешательство во внутренние дела РФ и фактически проведение тайной операции. У них наверняка найдется серьезная группа поддержки из числа все тех же бывших выпускников американских программ разных лет или разного рода персонажей, учившихся в США в разные годы. Хайп и крик ожидаем: дайте нашим детям учиться в лучшей стране мира. Точно такой же крик стоял после закрытия ряда подобных университетов в Питере и Москве.

              Но есть сакраментальный вопрос. Как так получилось, что два года посольство США осуществляло по всем канонам тайной операции программу, запрещенную в России? Несколько десятков несовершеннолетних граждан России из нее уезжают, и никто ни сном ни духом. И теперь МИД РФ должен их вывозить.


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