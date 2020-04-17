Трамп объявил о «новом фронте» в войне с коронавирусом

Соединенные Штаты открывают «следующий фронт» в войне с распространением коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер уточнил, что речь идет об «открытии страны» – постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. «Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать», – подчеркнул президент США.

Он сообщил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений.

Хозяин Белого дома заявил, что за последние семь дней на 30% американской территории не было зафиксировано новых случаев коронавируса. Со ссылкой на экспертов он сообщил, что «кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов».

«Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения», – заявил он, добавив, что «рост смертности затронул многие страны», которым Соединенные Штаты оказывают помощь. «В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы отправили тысячи и тысячи аппаратов в штаты», – добавил он.

По последним данным, в США зафиксировано более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 тыс. 168 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

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