Коронавирус поставил США на грань мятежа

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Коронавирус поставил США на грань мятежа

              Американцы не боятся вируса – они боятся потерять работу   21 апреля 2020, 16:35
              Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              В Соединенных Штатах проходят митинги протеста против жесткого карантина. Более того, многие губернаторы штатов устроили саботаж и отказываются проводить политику Дональда Трампа по борьбе с эпидемией. Устройство политической системы США привело к массовому неповиновению, политической неразберихе и хаосу в системе противодействия вирусу. И даже попыткам сепаратизма.

              Большинство россиян согласится с тем, что с серьезными угрозами можно бороться только сообща. Всем вместе – с четкой стратегией, субординацией и координацией. В Кремле выработали план борьбы, передали его в регионы, поставили выполнение плана губернаторами под контроль полпредов – и процесс идет. В Соединённых Штатах, однако, никакой общей борьбы нет. Даже стратегии общей нет.

              На сегодняшний день лишь в восьми штатах из 50 не введен режим обязательной изоляции (и сейчас в них одни из самых больших темпов заражения, вплоть до двукратного роста за неделю). Остальные ввели ограничительные меры – и, в общем-то, большинство губернаторов (прежде всего из Демократической партии) не собиралось их снимать.

              Во-первых, потому что количество зараженных продолжает расти. Во-вторых, общая позиция Демократической партии и ряда экспертов такова, что об открытии экономики можно будет говорить только после резкого увеличения масштабов тестирования – в 10, а то и в 20 раз от нынешнего. А губернаторы говорят, что таких возможностей у них нет. «Какие тесты – у нас даже тампонов не хватает», – уверяет глава Вирджинии Ральф Нортхэм. Многие готовятся к месяцам карантина. Так, тот же Ральф Нортхэм закрыл школы до конца учебного года – а значит, родителям (если вдруг экономику откроют раньше) банально некуда будет деть своих детей.

              Впрочем, у Дональда Трампа иная точка зрения – он уверен, что такие решения (о времени открытия экономики) должны приниматься на уровне президента. А позиция президента весьма проста: экономика страны (каждый день простоя которой ведет к потере 25 миллиардов долларов непроизведенного продукта) не выдержит многомесячного карантина. Поэтому она должна открыться не в сентябре или даже в июне, а в мае. По словам Трампа, «эту страну не для того создавали, чтобы сейчас закрывать».

              Мятежники и капитан Блай

              Однако, к сожалению для Трампа, его заявления о том, что в этом вопросе у него (как у президента США) «абсолютная власть», не соответствуют принципам государственного устройства Америки. «У нас нет короля, а есть избранный президент. У есть конституция... где четко прописано, что полномочия, которые не указываются в перечне федеральных, находятся у властей штатов», – заявил глава штата Нью Йорк Эндрю Куомо.

              Да, губернаторы-республиканцы готовы подчиниться решению Трампа. И их можно понять – Трамп поставил под контроль Республиканскую партию, избиратели-республиканцы его боготворят, и попытка перечить Трампу может стоить губернатору его карьеры. Демократы же, наоборот – в период эпидемии коронавируса постоянно защищают свое право от узурпации со стороны Трампа. Право как снимать ограничения, так и их вводить. Например, когда президент предлагал на федеральном уровне ввести карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, тот же губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал этот шаг «объявлением войны» этим штатам.

              Трамп в ответ называет действия губернаторов-демократов мятежом,

              и сравнивает его с восстанием команды в фильме «Мятеж на Баунти» – команды, которая «так нуждалась тогда в капитане» (забывая при этом, что капитан Блай сам вызвал этот мятеж своим издевательским отношением к подчиненным). Он обвиняет их в пренебрежении широкими интересами Америки ради узкополитических целей. «Демократы уверяют, что президент Трамп пытается открыть экономику страны слишком быстро. Но если я буду ждать, то они скажут, что я действую слишком медленно. Для них это – лишь повод для болтовни. Для меня же на кону жизни и судьба нашей страны», – уверяет Трамп. Демократы выдвигают точно такие же обвинения – но уже в адрес самого Трампа. Говорят, что принуждая губернаторов открыть экономику (ради ее спасения и последующей победы на выборах в ноябре), он заставляет людей сыграть в «русскую рулетку».

              Более того, сейчас губернаторы (не только демократы, но и некоторые особо смелые республиканцы) уже консолидируются – сбиваются в стайки для совместного противостояния Белому дому и/или выработке коллективной стратегии по борьбе с коронавирусом. На Восточном побережье произошла консолидация Делавэра, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании и Род-Айленда. На Западном объединились Вашингтон, Калифорния и Орегон. На Среднем Западе – Висконсин, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миннесота, Мичиган и Огайо.

              Сам виноват

              Дело уже пахнет настоящей Фрондой – и поскольку у Трампа нет возможности обойти полномочия губернаторов, президенту остается два варианта. Первый – смириться. Второй – искать альтернативные варианты принуждения. И Трамп, естественно, выбрал вторую. Комплексную стратегию давления, которая включает в себя как традиционное ведение информационной войны и сомнительные политические манипуляции, так и поддержку обвинений губернаторов в нарушении гражданских прав и мобилизацию пассионарных слоев республиканского электората.

              Поначалу президент просто обвинял губернаторов в том, что они прозевали коронавирус. Не подготовились к нему, заранее не пополнили собственные запасы медицинского оборудования и средств защиты. Однако эти обвинения были неэффективными и не совсем справедливыми. «Мы не могли подготовиться к ожидаемой эпидемии, поскольку ее никто не ожидал – и в этом как раз вина федерального правительства», – парирует ему губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер. Электорат с ним согласен – две трети американцев уверены, что федеральные власти в лице того же Трампа «слишком медленно» реагировали на развитие эпидемии.

              Поэтому Трамп и его команда сменили тактику. Сейчас они, условно говоря, играют черными – то есть вместо сомнительных инициатив эксплуатируют как ошибки самих губернаторов-демократов, так и чувства недовольных людей.

              Президент с народом!

              Ошибок, надо сказать, более чем достаточно. Вводя ограничительные меры, губернаторы нарушали все что только можно, и уже заслужили прозвища «мелких тиранов».

              Одни шли поперек здравого смысла. Так, в штате Мичиган разрешена только продажа товаров, необходимых для поддержания жизнеобеспечения. Все крупные магазины площадью более 4,5 тыс. квадратных метров закрывают отделы, торгующие «запрещенкой» (в том числе садовым инвентарем и семенами – аккурат в период, когда их надо сеять). Перемещения людей по большей части запрещены – некоторые банально не могут вернуться в Детройт из загородных домов. Бизнес воет, население проклинает губернатора Гретхен Уитмер. На нее и на других губернаторов, которые закрывают все «нежизненно важные» предприятия, в массовом порядке подают в суд.

              Другие губернаторы подставляются под иски еще больше – они прямо нарушают конституцию. Так, губернатор Индианы Эрик Холькомб издал постановление, как должны проходить церковные службы – не более 10 человек в одном месте, возраст прихожан не более 65 лет, отсутствие физического контакта друг с другом и со священниками. Если идет раздача хлеба и вина («тела и крови Христова»), то только в заранее сделанной упаковке – как на еде. Тем самым он не только нарушил конституции США и Индианы (запрещающей законодательное регулирование выражения религиозных предпочтений), но и фактически сорвал празднование Пасхи – закон с требованиями к богослужению вышел аккурат перед празднованием.

              Все эти ошибки Трамп эксплуатирует. Причем не только на юридическом уровне (минюст уже встал на сторону церквей), но и на эмоциональном. Президент открыто поддерживает требования населения к губернаторам открыть штаты. Он пишет в Twitter: «Освободите Миннесоту», «Освободите Мичиган», «Освободите Вирджинию».

              Более того, он открыто поддерживает многотысячные митинги, которые проводятся в этих штатах – и речь отнюдь не о мирных акциях протеста. Американские СМИ выяснили – за протестами стоят ультраправые экстремисты, в том числе и ветераны «Чайной партии» (радикальное крыло республиканцев). Кое-где – например, на митингах в Мичигане – в толпе даже мелькала свастика (хотя сторонники протестующих уверяли, что тем самым люди не выражали свои нацистские взгляды, а лишь сравнивали Гретхен Уитмер с Гитлером).

              Разделяй и возглавляй

              В ответ губернаторы пытаются прикрыться статистикой, ведь опросы показывают, что почти 80% американцев поддерживают введение общенационального режима умеренной изоляции (то есть когда запрещено выходить из дома без особой нужды). Две трети опасаются, что власти слишком быстро снимут ограничительные меры. Поэтому сторонников снятия губернаторы называют лишь «малой частью населения», пеняют им за нарушение запретов, а президента обвиняют в потакании этим нарушениям. «На моей памяти никогда еще не было ситуации, когда президент США призывал людей нарушить закон, – жалуется губернатор Вашингтона Джей Инсли. – Разглагольствования и призывы «освободить штаты» могут привести к насилию». Кое-кто даже сравнивал Трампа с Бенито Муссолини, отправлявшего своих «чернорубашечников» разбираться с неугодными.

              Сравнивать можно сколько угодно, но пока что в этой войне выигрывает президент Трамп. К кнуту в виде комплексного давления на губернаторов Трамп добавил морковку – предложил им достойные условия капитуляции в виде плана «откроем Америку снова» (по аналогии с его программой «Сделаем Америку Великой снова»). Речь идет о трехэтапной программе снятия всех ограничений – каждый этап вводится на уровне отдельного штата после двух недель падения темпов роста числа зараженных. Сначала ослабляются меры социального дистанцирования, затем они вовсе отменяются с параллельным открытием школ и развлекательных организаций, после чего вообще снимаются все ограничения.

              Абсолютное большинство губернаторов не выступило против этой программы – а значит, фактически признало за Трампом лидерство в вопросе определения сроков и условий снятия ограничения. Да, формально последнее слово в вопросе снятия остается за губернаторами, однако в плане прописаны четкие критерии, с которыми они де-факто согласились. Во-вторых, этим планом Трамп разбивает все коалиционные соглашения (предполагающие коллективные решения) и устраивает между губернаторами своего рода капиталистическое соревнование.

              Понятно, что кто быстрее откроется, тот быстрее начнет восстанавливаться и привлекать инвестиции. Неудивительно, что ряд штатов собирается приступать к первому этапу уже в начале мая. 


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