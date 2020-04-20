Названы организаторы митингов против самоизоляции в США

Американская газета The Washington Post выступила с утверждением, что организаторами акций протеста с требованиями смягчить режим самоизоляции, прошедших в ряде штатов, является ультраправая группировка из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия.

По данным издания, именно она через Facebook призывала людей выходить на улицы, передает ТАСС.

По информации газеты, группы в соцсети, создаваемые членами группировки, призваны аккумулировать несогласных для организации митингов в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Как полагают авторы статьи, глава группировки Бен Дорр и его братья размещают в Сети информацию о том, что власти преувеличивают степень опасности коронавируса.

The Washington Post также утверждает, что инициаторами митинга в Мичигане, прошедшем 16 апреля, являлись представители так называемой консервативной коалиции, за которой стоит депутат от Республиканской партии и его супруга, входящая в избирательный штаб президента США Дональда Трампа.

Как указывает газета, представители Facebook заявили, что у них нет оснований для блокировки деятельности призывающих к отмене карантина групп.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, за сутки число зараженных в мире возросло на 81 тыс. 153 человека, достигнув 2 млн 241 тыс. 359 случаев. Скончались при этом более 152,5 тыс. человек, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, количество летальных исходов превысило показатель в 39 тыс.

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