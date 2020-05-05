Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

Информация о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе, вероятно, пришла из США, а не от разведывательного союза пяти стран «Пять глаз», заявили в австралийской разведке.

Комментируя публикацию Daily Telegraph, источник Guardian заявил, что данные «изначально шли из США». Как заявил представитель австралийской разведки, его «чутье подсказывает, что это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай», передает РИА «Новости».

Guardian сообщила, что доклад, на который ссылалась Daily Telegraph, составлен не на основе информации от разведывательного союза. Доказательств того, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане, нет.

В британском руководстве тоже считают, что доклад не основывался на конфиденциальной информации, которую предоставили британские разведывательные службы.

Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.