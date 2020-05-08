Разведка ФРГ назвала обвинения США в адрес Китая по коронавирусу «расчетливым отвлекающим маневром»

Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) считает обвинения США в отношении Китая по коронавирусу отвлекающим маневром администрации американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, БНД на прошлой неделе запросила доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом) у всех партнеров по разведсети Five Eyes (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Никто из них так и не ответил германской стороне, передает ТАСС со ссылкой на портал Spiegel.

В секретной записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр БНД называет утверждения Вашингтона «расчетливым отвлекающим маневром» США.

По мнению разведки ФРГ, Вашингтон пытается своей теорией происхождения вируса «отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией, а в Китае назвали абсурдными эти обвинения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД