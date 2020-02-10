Тяжелое поражение Ангелы Меркель

Согласно сообщениям немецких СМИ, председатель партии ХДС и предполагаемая преемница Ангелы Меркель на посту канцлера – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – скоро уйдет в отставку. План «железной канцлерин» по передаче власти провалился.