Представитель Роспотребнадзора назвал критерии отмены введенных из-за COVID-19 ограничений

Снимать разные запреты в каждом регионе будут в три этапа. Главный критерий – коэффициент распространения инфекции: соотношение количества случаев COVID за последние 4 дня с количеством за предыдущие 4 дня. Об этом сообщил специалист Роспотребнадзора Александр Горелов на круглом столе, посвященном выходу нашей страны из пандемии.

«В своих рекомендациях Роспотребнадзор учитывает мировой опыт. Главное отличие от общемировой практики – коэффициент распространения инфекции у нас рассчитывается более точно: из данных за четыре дня, а не за две недели, как это принято в целом в мире», – пояснил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов, выступая в среду на конференции «Выход из пандемии. Как Россия и мир возвращаются к нормальной жизни».

Встреча экспертов в режиме онлайн была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Одним из поводов стала презентация доклада ЭИСИ, в котором делается вывод: российские меры по постепенной отмене ограничений соответствуют лучшим мировым практикам. В частности, это снятие барьеров в зависимости о положения дел на конкретной территории. «После того, как 11 мая были сняты федеральные ограничения, губернатор вправе принимать решение о снятии – по рекомендации главного санитарного врача этого региона», – напомнил Горелов.

По его словам, регионы должны ориентироваться на снятие в три этапа. Первый – разрешение заниматься спортом на улице и гулять на свежем воздухе, открытие некоторых непродовольственных магазинов.

«Так, на первом этапе предприятия, точки общепита могут открываться при условии, если их площадь – не больше 400 квадратных метров. На одного человека должно быть не менее 4 квадратных метров свободного пространства», – напомнил эксперт.

Второй – прогулки вместе с членами семьи, открытие кафе с ограничением на количество посетителей, возобновление занятий в школах и вузах. Третий этап – открытие парков и зон отдыха при соблюдении социальной дистанции, открытие магазинов и «общепита» без ограничений.

«На всех трех этапах требуется соблюдение трех главных параметров, – пояснил Горелов. – Первый – уже упомянутый коэффициент распространения инфекции. Второй параметр – наличие свободных койко-мест в местных больницах, их должно быть не менее 50% от общего числа коек. Третий параметр – количество проведенных тестов. На первом этапе – 70 тестов на 100 тысяч населения».

Корректировки сведений о распространении вируса должны происходить каждые 10 дней, подчеркнул Горелов. Если данные ухудшаются, главный санврач обязан рекомендовать местному руководству вернуться, например, со второго этапа обратно на первый.

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«В качестве дополнения мы предложили еще три необязательных критерия, – добавил представитель Роспотребнадзора. – Это уровень летальности на конкретной территории, количество случаев пневмонии в неделю (этот критерий сравнивается с показателями за аналогичный период последних трех лет) и результаты тестирования населения на антитела. Прежде всего, на антитела класса IgG, которые показывают, что пациент перенес коронавирус», – отметил Горелов.

У COVID-19 многое необычно, добавил эксперт. «Особенность этой инфекции, с которой мы столкнулись впервые – в 80% случаях у молодых людей заболевание протекает бессимптомно. Но пациент с бессимптомной формой остается источником и продолжает заражать окружающих», – констатировал он.

«Все, что точно известно про вирус, суммировано в постановлении Главного санитарного врача России от 8 мая, – указал представитель Роспотребнадзора. – Эти рекомендации представлены в правительство, именно на их основании Россия будет плавно снимать ограничения».

На всех трех этапах должны соблюдаться базовые меры гигиены и санитарии, включая не только соблюдение социальной дистанции, но и масочный режим. «Эти требования, как и в большинстве стран мира, сохраняются до тех пор, пока не будет создана вакцина», – предупредил Горелов. Многие медики, по его словам, предполагают, что летом коронавирус будет вести себя подобно другим, уже известным респираторным инфекциям. «В теплое время года напряженность эпидемиологических процессов снижается. Хотя полностью инфекция не исчезнет», – заметил Горелов.

Что касается сроков окончательного выхода из пандемии, тут пока еще остается много вопросов, посетовал эксперт.

«Например, никто не знает, будет ли мутировать коронавирус, и если будет, то как. Данные на сегодня показывают, что мутации незначительны, менее 1%, – отметил директор ЦНИИ. – Также большое значение имеет коллективный иммунитет. Как только 30% граждан России переболеют инфекцией, начнется снижение масштабов ее распространения. Но когда мы достигнем этого уровня, пока неизвестно».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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