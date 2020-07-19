Лидеры ЕС за два дня не смогли согласовать бюджет Евросоюза

Лидерам стран Евросоюза за два дня саммита в Брюсселе не удалось договориться о семилетнем бюджете ЕС, сообщили в Евросовете.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но было принято решение продолжить обсуждение в воскресенье. Источник ТАСС сообщил, что председатель Евросовета Шарль Мишель может представить «новое компромиссное предложение».

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил СМИ, что взгляды участников встречи на фонд восстановления экономики диаметрально противоположны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что наиболее острая дискуссия идет с руководителем кабмина Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, обсуждается формирование семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики после пандемии. Лидеры ЕС уже не в первый раз пытаются согласовать бюджет на 2021–2027 годы.

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.

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