Страны ЕС договорились о семилетнем бюджете

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21 июля, вторник  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого

Хабаровский край возглавил 39-летний уроженец Поволжья Михаил ДегтяревФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
На пост врио губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. И хотя он достаточно молод и ранее не был связан с Хабаровском, эксперты полагают - Дегтярев сможет быстро войти в курс дела. В его пользу говорит прежний политический опыт, а также партийная принадлежность - Дегтярев, как и его предшественник Сергей Фургал, представляет ЛДПР, позиции которой в регионе весьма сильны. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

Эта история началась в маленьком городе Оквилл (провинция Онтарио), где расположено кладбище Святого ВладимираФото: Kontakt Ukrainian TV3/YouTube
В Канаде начинаются тектонические процессы. Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру. Поводом для этого стала безобразная акция в духе тех, что прокатились по Америке в рамках борьбы с расизмом. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
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Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Страны ЕС договорились о семилетнем бюджете

                 21 июля 2020, 07:24
              Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после коронавируса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

              «Сделка есть!» – передает ТАСС слова Мишеля.

              «Исторический день для Европы!» – написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

              «Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», – заявил Мишель.

              «У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», – передает РИА «Новости» слова премьера Бельгии Софи Вильмес.

              Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

              Ожидается, что итоги будут официально обнародованы главами Евросовета и Еврокомиссии по окончании пленарного заседания.

              «Пленарное заседание завершено, далее последует пресс-конференция президента Евросовета и главы Еврокомиссии по договоренности о многолетнем финплане и плану восстановления», – сообщил секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

              Перед началом пленарного заседания Мишель сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

              Согласно проекту этого документа, Мишель предложил снизить с 500 млрд до 390 млрд евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. При этом сумма займов вырастет до 360 млрд.

              Таким образом президент Евросовета пошел на уступки лидерам «бережливой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

              Мишель заявил, что впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам.

              Принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые увязаны с финансированием ЕС. Отметим, что Венгрия и Польша выступали категорически против увязывания соблюдения норм правового государства с выделением финансирования в рамках фонда восстановления.

              Глава правительства Венгрии Виктор Орбан критиковал в связи с этим позицию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

              Однако решение по этому вопросу будет приниматься без права вето, то есть квалифицированным большинством, что можно считать победой Венгрии и Польши.

              Макрон заявил, что ЕС «фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет» по сравнению с предыдущим семилетним периодом. Общий объем утвержденного бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики – 1,824 трлн евро, семилетний бюджет 2014–2020 годов составляет 959 млрд евро.

              Бюджетный план включает создание фонда в 5 млрд евро для стран, наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

              Напомним, встреча на уровне президентов и премьеров была рассчитана на сутки-двое, но в итоге растянулась почти на пять дней. Как отмечала Deutsche Welle, камнем преткновения для европейских лидеров стало согласование пакета помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие сложности возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета.

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