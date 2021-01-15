Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями на детей

Правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Премьер-министр Марк Рютте подал официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Парламентский комитет в конце 2020 года опубликовал результаты расследования, в котором говорится о том, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий, передает ТАСС.

Ошибки были совершены по меньшей мере в отношении 9 тыс. семей, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Виновными в этой ситуации считаются министры, госслужащие, депутаты парламента и даже суды. Их обвиняют в том, что они не оказали помощь семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно государству.

Премьер Нидерландов признал ответственность правительства за неэффективное распределение детских пособий, из-за которого тысячи семей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. «Невинные люди были привлечены к ответственности, их жизни разрушены», – сказал он.

Всеобщие выборы должны пройти в Нидерландах на 17 марта, переносить их не планируется. Четыре партии, входившие в правящую коалицию, договорились, что члены правительства продолжат работать на добровольной основе по вопросам борьбы с коронавирусом. Решение других вопросов будет отложено до тех пор, пока после мартовских выборов не будет сформировано новое правительство.