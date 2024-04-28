В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика в стиральной машине

В США обнаружили погубившую все великие империи проблему

WP: США могут повторить судьбу Римской империи, если не решат свои проблемы

Tекст: Елизавета Шишкова

Он прокомментировал доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ), заказанный одной из структур Пентагона. В докладе проводится анализ исторических примеров падения великих держав, таких как Римская империя, Османская империя и Советский Союз, передает Lenta.ru.

Автор доклада отмечает, что все эти империи пали из-за внутренних проблем, таких как политическая нестабильность, экономический спад и социальные волнения. Игнатиус пишет, что США сейчас также сталкиваются с этими проблемами.

«Подумайте об Испании Габсбургов, Римской, Османской и Австро-Венгерской империях или Советском Союзе. Когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за внутренних факторов, они редко обращали эту тенденцию вспять», – указал автор.

Игнатиус добавил, что Соединенные Штаты все еще могут поменять тенденцию и удержать свой статус великой державы. Однако он подчеркнул, что для этого «американцам необходимо объединиться» для решения проблем и найти новых политических лидеров, которые могут объединить страну.

Ранее журналист Такер Карлсон также предупреждал, что США может грозить судьба Римской империи, поскольку одной из причин ее падения стало присутствие неграждан в легионах.