Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
В Бурятии нашли тело пропавшего 4-летнего мальчика в стиральной машине
В Бурятии нашли тело 4-летнего мальчика нашли в стиральной машине в гараже, сообщает региональный СУСК России.
Отмечается, что по факту исчезновения ребенка проводились поиски, в ходе которых его тело было обнаружено в гараже, пристроенном к дому, внутри стиральной машины, передает РИА «Новости».
В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось об обнаружении тела новорожденного на насосной станции в Новой Москве.