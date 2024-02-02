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    ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    2 февраля 2024, 11:36 Мнение

    ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    Евросоюз одобрил выделение Украине на ближайшие четыре года 50 млрд евро помощи, часть которой пойдет на ее вооружение. В этом году киевским властям дадут 21 миллиард. Долго сопротивлявшийся данному решению венгерский премьер Виктор Орбан свои возражения снял. И по-другому вряд ли быть могло. Для ЕС вопрос помощи Украине и борьбы с Россией – слишком принципиальный, а Венгрия – не та страна, которая в состоянии «продавить» ЕС по столь значимому поводу.

    Некоторые сделали предположение, что Венгрия за свое согласие не получила вообще ничего. Это всё же выглядит преувеличением. Условие Венгрии о том, чтобы размер помощи обсуждался каждый год, всё же приняли. Кроме того, ЕС потребовал от Украины соблюдать права национальных меньшинств. И это тоже реверанс в сторону Орбана, всегда много времени уделявшего теме соблюдения прав этнических венгров в Закарпатье. Председательства в ЕС во второй половине 2024 года Венгрию тоже не лишат – как и права голоса в Евросовете.

    Кроме того, Венгрия не получит 22 млрд евро из фондов ЕС – они так и останутся замороженными. Раз венгры не хотят вооружать Украину – деньги вместо Будапешта направят на эти нужды. Но речь не идет о том, что Венгрию вообще оставят на голодном пайке. Ранее она уже получила 10 млрд по каналам помощи депрессивным регионам. Потому можно говорить, что в Брюсселе урезали финансовую помощь мадьярам, но не отказались от нее вовсе. Тем не менее общий ответ ясен: Евросоюз все-таки прогнул несговорчивого Орбана.

    По-другому быть и не могло. При всей его харизме, возможности Орбана по блокировке решений Евросоюза остаются весьма ограниченными. Ему выпало руководить не самой зажиточной страной, насквозь зависимой от поступлений из Брюсселя. Достаточно пройтись по историческому центру Будапешта, который весь заставлен большими щитами с европейской символикой. Они рассказывают, сколько денег дали по линии ЕС на ремонт или реконструкцию того или иного памятника. И таких примеров – пруд пруди.

    Полное лишение денег из Брюсселя отправило бы Венгрию в глубокий экономический нокаут. Да, страна в последние годы нарастила объем связей с Китаем – но крупнейшим экономическим партнером все равно остается Германия. Вкладывать средства в отсталые (по европейским меркам) восточные регионы Венгрии китайцы вряд ли собираются. Турция сама переживает не лучшие времена, так что заменить ЕС не может. Россия, к сожалению, тоже в средствах сегодня ограничена… И Орбан прекрасно понимал, что его ссора с Евросоюзом имеет ясные пределы.

    А вот Евросоюз уступил там, где речь не шла о принципиальных моментах. Обсудить лишний раз вопрос о расходовании средств на Украину там и без Орбана решили бы. Лишение права голоса и председательства в ЕС могло бы напугать другие страны – поэтому без этого обошлись. Порадеть за закарпатских венгров – тоже не проблема. Тем более, что она делает Украину насквозь зависимой от мнения ЕС еще и в вопросе прав человека. Да даже и территориальная автономия для венгров – не перекройка границ. Так что тут ЕС мог и пойти Венгрии навстречу.

    Если бы речь шла о каком-то другом вопросе – возможно, с Венгрией разговаривали бы мягче. Однако сюжет с помощью Украине и наказанием России является для нынешнего руководства Евросоюза самым принципиальным. Это стало вопросом престижа и для ЕС, и для властей большинства государств. Россия предстает как нарушитель неких «правил» – пусть даже порядок, основанный на них, не прописан ни в одном документе. Всё остальное может подождать – главное, чтобы нашей стране стало хуже.

    Украина рассматривается европейскими политиками как главное средство давления на Россию, как своего рода «вампир», который высасывает из России кровь и сок. Брать ее в Евросоюз (по крайней мере, в ближайшее время) никто не собирается – Орбан тут может не беспокоиться. Но продавливать любого несогласного по данному вопросу здесь будут безжалостно. Что происходит на Украине, является ли местная власть неонацистской, либеральной или еще какой – неважно. Главное – что она воюет с Россией. И мешать этому внутри ЕС не должен никто.

    Бесполезно и тыкать руководство Евросоюза и европейских стран в то, что 50 миллиардов изымают из социальной сферы или из субсидий собственным крестьянам. В Германии они побастовали, а канцлер Олаф Шольц сделал вид, что ничего не было. Сегодня то же самое происходит во Франции – а президент Эммануэль Макрон демонстративно едет в Швецию и рассказывает, что России нельзя дать победить. То же самое можно сказать про почти любого из руководителей ЕС. Приоритеты расставлены – ради наказания России можно и пояса затянуть.


    Наверное, самым влиятельным из противников Орбана в Европе можно считать премьера Голландии Марка Рютте. У того накопились к Венгрии и другие, не связанные с Россией и Украиной, претензии. Тут можно вспомнить и якобы «недостаточное соблюдение» прав геев и лесбиянок, и нежелание принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Рютте как раз первым поставил вопрос о том, что финансирование Венгрии надо бы срезать. Учитывая очень большую роль Нидерландов в ЕС, меряться силами с Рютте Орбан просто не в состоянии.

    Наверняка прекрасно знал о раскладе сил и еще один «строптивый» европейский политик – премьер Словакии Роберт Фицо. В отличие от венгерского коллеги, он свои возражения снял заранее, поскольку понимал, что иначе словаков лишат жизненно необходимых поступлений из фондов Евросоюза. Максимум, на что хватило сил у этих двоих – затянуть с решением. Но Словакии тут даже на права соплеменников в Закарпатье опереться было нельзя – их там просто почти нет. Так что Фицо решил лишний раз Брюссель не раздражать.

    Таким образом, можно говорить о том, что Евросоюз принял весьма предсказуемое решение, помешать которому был не в силах никто. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние. А из 27 руководителей стран Евросоюза хотя бы 15 должны обладать минимальным уровнем самостоятельности и, как ее следствие, строптивости, свойственной Орбану. Без этого ЕС продолжит нынешнюю линию.

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