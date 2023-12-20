России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

На протяжении последней пары лет «лучом света в темном царстве» Евросоюза выглядел премьер Венгрии Виктор Орбан, который открыто критиковал курс на жесткое противостояние Запада с Россией. Минувшей осенью к нему присоединился вернувшийся на пост главы правительства Словакии Роберт Фицо, тоже сделавший ряд заявлений и принявший решения, которые вряд ли понравятся ЕС, США, НАТО и Украине. И именно эти политики сегодня кажутся надеждой на восстановление связей с Европой.

Достаточно напомнить о том, что Орбан и его подчиненные выступили категорически против приема Украины в Евросоюз, а заодно в очередной раз отказались поставлять северо-восточной соседке вооружения. В Будапеште считают неприемлемой политику подавления нацменьшинств на Украине – к слову, не только закарпатских мадьяр. Наконец, венгерский премьер дал понять, что брюссельская бюрократия ведет Европу в тупик и необходимо как можно быстрее менять политику в отношении России.

Примерно в том же духе высказывается и Фицо. Он тоже полагает, что Украина совершенно не соответствует критериям членства в Евросоюзе, и напоминает о процветании там неонацизма. Весьма дорогого стоит заявление о прекращении военной поддержки Украины, которой Словакия успела «помочь» более чем на полмиллиарда евро. Кроме того, Фицо встретился в Братиславе с российским послом, а также заявил о неэффективности политики антироссийских санкций, которую надо пересмотреть в ближайшее время.

И речь идет не просто о приятных нам заявлениях и действиях отдельных, не очень больших и не слишком богатых государств в центре Европы. Орбан и Фицо нарушают евроатлантическое единство, к которому все последние годы так стремились США и Евросоюз. Их поведение выбивается из стройного хора откровенных русофобов. И они во многом подталкивают и политиков из других стран говорить о том же. Победивший на выборах в Голландии Герт Вилдерс, «Альтернатива для Германии», «Лига» в Италии… Список можно продолжить.

Да и бюрократическая машина Евросоюза устроена так, что даже совсем крошечные Кипр и Мальта все-таки имеют возможности блокировать некоторые решения. Тем более обладают ими Венгрия и Словакия. Так, они в состоянии остановить введение запретов на покупку российских нефти и ядерного топлива – даже если речь будет идти только об их государствах. Это всё равно затягивание в принятии решений о санкциях, это бреши в антироссийских ограничениях, которые приносят России живые деньги. И потому Орбану и Фицо вполне можно сказать спасибо.

Однако не все наши ожидания означенные политики оправдывают. Так, несмотря на трения с Украиной, Венгрия отправляла и отправляет ей грузы невоенного назначения, а украинские военные проходят лечение на венгерской территории. Санкции в отношении России Венгрия в итоге поддерживала на протяжении всех десяти неполных лет. Несмотря на постоянные перепалки с руководством западных структур, Орбан не думает выходить ни из Евросоюза, ни из НАТО.

То же можно сказать и о Словакии, недавно сменившей свой внешнеполитический курс. Здесь можно добавить, что Фицо, несмотря на решимость прекратить поставки оружия на Украину, ничего не сказал о том, будет ли словацкая территория и дальше использоваться как транзитная зона для снабжения ВСУ и как ремонтная база для поврежденной украинской техники. Можно вспомнить и о том, что и нынешнее словацкое правительство осуждает Россию за «нарушение территориальной целостности соседей».

Неприятным для нас моментам венгерской и словацкой политики имеется несколько объяснений. Первое и лежащее на поверхности – их сильная зависимость от Евросоюза. Речь идет о бедных по европейским меркам государствах, которые остро нуждаются в дотациях из Брюсселя. И ЕС вполне может использовать финансовые инструменты и в качестве кнута, и как пряник для поощрения «правильного» поведения. Рассориться и с ЕС, и с НАТО Фицо и Орбан не могут себе позволить. И потому невидимую черту допустимого сближения с Россией не переходят.

Второй момент. Оба государства входят в «Вишеградскую группу» вместе с Польшей и Чехией, с которыми они стараются координировать свою внешнюю политику. Излишне говорить, как польские и нынешние чешские власти относятся к России. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что собственно словацко-венгерские отношения не являются безоблачными из-за исторических споров и положения словацких венгров (составляют почти 10% населения Словакии). В прежние времена Орбан и Фицо не раз по этому поводу ругались.





Третий момент – неоднородность политического поля обеих стран. В Венгрии существует антироссийская оппозиция, имеющая почти 40% поддержки. А внутри правящей партии тоже есть люди, готовые прислушиваться к ЕС и НАТО намного сильнее, чем Орбан. Что касается Словакии, то на недавних выборах антироссийские партии и вовсе получили примерно 48% голосов. А настроенная крайне антироссийски президент Зузана Чапутова способна торпедировать и затягивать многие инициативы Фицо.

Дальше начинаются детали, индивидуальные для каждой из стран. В случае с Венгрией речь идет о государстве, имеющем с нами не самую простую историю взаимоотношений. И хотя темы подавления Россией и СССР венгерских восстаний в 1849 и 1956 годах не поднимаются, в Венгрии о них помнят. Есть у нас и разногласия по итогам Второй мировой войны – тот же Орбан давал понять, что не прочь их пересмотреть. Наконец, действительно искренних русофилов в Венгрии очень мало – в насквозь антироссийской сегодня Чехии их значительно больше.

В Словакии как раз проблем исторического свойства намного меньше. События 1968 года в Чехословакии вызывают больше эмоций в Чехии, а глубокой русофобской политической традиции у словаков не сложилось. Однако Словакия – страна с весьма неустойчивым национальным сознанием и молодой государственностью, с неустоявшимися интересами. Там до сих склонны оглядываться на Чехию, чье руководство сегодня крайне враждебно России. Потому и здесь возможности по сближению с Россией весьма ограничены.

Таким образом, очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как Орбан и Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. И они пока удерживают ЕС и НАТО от совсем уж резких шагов. Однако они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках. Поэтому надежды на них могут носить ограниченный характер. Есть слишком много «ломов», против которых у них не найдется «приемов».