Фицо указал на коррумпированность Украины и невозможность принять ее в ЕС в ближайшее время

Tекст: Антон Антонов

Фицо прокомментировал заявление бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который заявил, что Украина не может в скором времени вступить в ЕС, передает ТАСС.

Фицо заявил, что у Юнкера случился «момент откровения». По мнению Фицо, если бы Юнкер все еще оставался на занимаемых ранее постах премьера Люксембурга или председателя ЕК, то «не был бы столь отважным». Однако «и так ему нужно зачесть его смелось», сказал Фицо.

«Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: «А король-то голый!» то есть, что Украина коррумпирована на всех ее уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС», – сказал Фицо.

Он заявил, что рассуждения о «членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте» создают «ложные надежды» для жителей Украины, это «плохо для ЕС и для самих украинцев».

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что такими высказываниями Мишель превышает свои полномочия. В Нидерландах также выступили против присоединения Украины к Евросоюзу.

Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава, экс-премьер страны Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.