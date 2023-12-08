Премьер Словакии: Тема неэффективности санкций против России – табу в ЕС

Премьер Словакии Фицо: Санкции против России не работают, но это табуированная тема в ЕС

Tекст: Ольга Никитина

Фицо рассказал, что когда кто-то пытается поднять тему того, что санкции не работают, то в ответ звучат обвинения в политической некорректности. «Хоть это (что санкции не работают – прим. ВЗГЛЯД) правда, но не полагается такую правду говорить», – приводит его слова РИА «Новости».

Премьер Словакии в связи с предстоящим принятием нового пакета санкций в отношении России задал вопрос о том, на что повлияли уже принятые рестрикции. «Наивно полагать, что если гражданин России не сможет купить американский телефон, то он не сможет его заменить телефоном из Китая или какой-нибудь другой страны», – сказал Фицо.

В результате, по его словам, Россия стала самостоятельной в отраслях, в которых раньше такой не была. Он подчеркнул также, что санкции часто вредили Словакии и всему Евросоюзу.

Между тем СМИ сообщили, что Европейский союз собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии, выходя из контрактов с российскими и белорусскими поставщиками без выплаты компенсаций.