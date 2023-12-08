В ЕС начали готовить новые санкции против поставщиков газа из России

FT: В ЕС могут позволить запрещать компаниям России и Белоруссии покупать мощности в газопроводах

Tекст: Ольга Никитина

Согласно документу, любая страна – член ЕС сможет запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Странам, входящим в ЕС, согласно законопроекту, под предлогом «защиты интересов безопасности» будет разрешено «частично или, где это оправдано, полностью ограничить» доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии.

По информации Financial Times, переговорщики из стран – членов ЕС и Европарламента собираются одобрить текст в пятницу, а окончательную версию должен будет одобрить ЕП и государства-члены.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что европейцы, отказавшись от поставок из России, переплатили за газ колоссальную сумму, а главным бенефициаром оказались США.