Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.0 комментариев
В ЕС начали готовить новые санкции против поставщиков газа из России
FT: В ЕС могут позволить запрещать компаниям России и Белоруссии покупать мощности в газопроводах
Европейский союз собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии, выходя из контрактов с российскими и белорусскими поставщиками без выплаты компенсаций, сообщили СМИ со ссылкой на черновую версию документа, предложенную Брюсселем.
Согласно документу, любая страна – член ЕС сможет запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Странам, входящим в ЕС, согласно законопроекту, под предлогом «защиты интересов безопасности» будет разрешено «частично или, где это оправдано, полностью ограничить» доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии.
По информации Financial Times, переговорщики из стран – членов ЕС и Европарламента собираются одобрить текст в пятницу, а окончательную версию должен будет одобрить ЕП и государства-члены.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что европейцы, отказавшись от поставок из России, переплатили за газ колоссальную сумму, а главным бенефициаром оказались США.