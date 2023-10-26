Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины

Tекст: Илья Абрамов

«Некоторые политики в странах Восточной Европы твердо придерживаются принципов прагматизма. Они считают, что Украина уже проиграла в текущем конфликте, а дальнейшая эскалация в отношении России может привести только к ядерной войне» – сказал германский политолог Александр Рар.

«У большинства их западных коллег, напротив, в голове преобладают «либеральные ценности» и «мораль». В Брюсселе считают невозможным поражение Украины. Ее отступление будет означать ослабление всего Запада, что якобы противоречит системе европейской безопасности. Этого, по их мнению, допустить никак нельзя», – отмечает он.

«У Брюсселя и сочувствующих ему национальных правительств стран ЕС всего одна цель – давить санкциями Россию, сломать ее экономику и помочь Украине выиграть войну. Однако решение о дальнейшем пакете ограничений в ЕС может быть принято только единогласно», – подчеркивает собеседник.

«В ходе грядущего саммита лидеры стран ЕС будут всеми силами выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии. Проявят ли Будапешт и Братислава стойкость – большой вопрос. Их могут лишить доступа к общим финансам ЕС или даже угрожать исключением из объединения», – акцентирует эксперт.

«Думаю, что многие страны Восточной Европы, где прагматизм и интересы бизнеса играют большую роль, чем либеральные ценности, вскоре начнут становиться на курс дипломатического решения конфликта. Даже такая русофобская страна, как Польша, не во всем поддерживает Украину – особенно это касается вывоза зерна. С другой стороны, Россия наверняка учитывает расклад сил в Евросоюзе и со временем, как мне кажется, согласится с теми, кто хочет дипломатического решения конфликта», – резюмировал Рар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет предоставлять Украине военную поддержку. Однако Братислава поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь соседней стране.

Премьер также добавил, что поставляющий Украине оружие Евросоюз должен стать миротворцем. Фицо пояснил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему без разницы, по какому мирному соглашению они окончатся.

Он подчеркнул, что договариваться об окончании конфликта должны Россия и США, поскольку украинское руководство «не играет никакой роли». Владимир Зеленский же, по мнению политика, придерживается «абсолютно нереалистичных планов» и выдвигает невыполнимые условия.

Ранее Фицо уже критиковал поставки оружия Украине. По его мнению, они не приносят ничего, кроме убийств. Он также призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийских санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает его слова The Telegraph.

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал к мирным переговорам. «Решение [проблемы] построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом. Мы уверены, что каналы коммуникации должны поддерживаться в открытом состоянии», – цитирует политика Telegram-канал Russia Today. Ранее Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Украине.