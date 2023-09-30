С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Экс-премьер Словакии Фицо раскритиковал поставки оружия Украине
Экс-премьер Словакии Фицо заявил, что передача оружия Украине приносит только убийства
Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств, заявил экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавляющий социал-демократическую партию Smer («Курс»).
Фицо призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийский санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Напомним, 30 сентября в Словакии пройдут досрочные парламентские выборы. По данным социологической службы АКО, Smer является фаворитом и может набрать 19,4% голосов. Лояльная к Киеву «Прогрессивная Словакия» пользуется поддержкой 18,2% избирателей, еще более ориентированный на ЕС «Голос» – 15,1%. Условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и «Республика» также могут попасть в парламент, набирая 5–6%.