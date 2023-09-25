Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.2 комментария
В предвыборной гонке в Словакии стала лидировать пророссийская партия
В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer
Проамериканские силы в Словакии – в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах. Причем побеждают их поклонники России, открыто выступающие против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО. Президент страны деморализована и завершает политическую карьеру, сообщили СМИ.
В Словакии 30 сентября пройдут парламентские выборы. По данным социологической службы АКО, фаворит – социал-демократическая партия Smer («Курс») с рейтингом 19,4 %, передает РИА «Новости». Ее лидер и бывший премьер-министр Роберт Фицо – против военных поставок Украине, ее присоединения к НАТО и антироссийских санкции.
Лояльную к Киеву «Прогрессивную Словакию» действующего президента Зузаны Чапутовой поддерживают 18,2 % избирателей, еще более ориентированный на Евросоюз «Голос» – 15,1 %. Кроме того, в парламент, судя по всему, пройдут условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и «Республика» (у них рейтинг – пять-шесть %).
По данным аналитического центра Globsec, 50 % словаков считают США угрозой своей безопасности. И только 40 % возлагают на Россию ответственность за украинский конфликт – это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе,
Ранее Фицо заявил, что жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и подтверждением, что Украина является несерьезным партнером.