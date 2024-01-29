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    29 января 2024, 09:00 • В мире

    Почему французы берут в осаду Париж

    Почему французы берут в осаду Париж
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Уморить Париж голодом намерены не какие-нибудь иностранные завоеватели, а французские фермеры. «Мы будем блокировать город до тех пор, пока парижане на своей шкуре не ощутят, что такое перебои с едой», заявляют их представители. Блокада Парижа сельскохозяйственными тракторами начинается уже в понедельник. Почему французское крестьянство устроило настоящий бунт?

    Резкое обострение противостояния между властями Франции и работниками аграрной отрасли началось еще несколько недель назад. Одна из причин заключается в том, что с прошлого года вступили в силу новые законы, нормы и рекомендации по распределению субсидий для тех, кто занят в сельском хозяйстве.

    К сожалению, какой бы прекрасной землей ни была Франция, она в значительной мере остается страной бюрократов. Едва вступив в действие, новые регламенты стали обрастать распоряжениями, дополнениями и накапливать неизбежные противоречия. Чтобы их разрешить, изобретались новые распоряжения, которые сначала надо было еще согласовать – и так без конца.

    Как чрезвычайно обтекаемо пишет «Монд», «работники сельского хозяйства недовольны изобилием норм и вытекающих из них регламентов… многие также жалуются на сложный порядок допуска к получению помощи от властей». И пока бюрократы издают все новые и новые бумажки, потея от административного усердия, фермеры остаются без денег и без четкого понимания того, когда это безобразие закончится.

    Еще один повод для недовольства – то, что правительство под давлением «зеленых» активно навязывает производителям меры, благие в теории, но трудно реализуемые на практике. От значительного уменьшения использования пестицидов и антибиотиков до обязательного предписания, что начиная с 2024-го следует оставлять часть земли под паром, то есть незасеянной как минимум на год.

    Как заметил Дамьен Брюнель, глава профсоюза FGC, «зря некоторые думают, что такая земля превратится в цветущие поля… с ней все равно придется возиться, очищать ее от сорняков и обрабатывать». То есть мало того что люди фактически теряют часть земли, на которой они могли что-то вырастить – они должны еще будут тратить время и деньги, взамен не получая ровным счетом ничего.

    Есть у производителей сельхозпродукции и другие претензии – то, что правительство недостаточно защищает их продукцию, в частности вина и сыры, на международных рынках.

    То, что власти последовательно уменьшают субсидии на чрезвычайно важное для функционирования отрасли дизельное топливо. И наконец, отсутствие реакции на эпидемию эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ). Начиная с осени она поразила часть крупного рогатого скота во Франции. Одни животные погибли, других фермерам пришлось лечить за свой счет, экспортный рынок закрылся – и одновременно обострились проблемы со сбытом продукции внутри страны.

    Собственно говоря, именно из-за эпизоотии – точнее, из-за того, что власти упорно не хотели замечать ее последствий – противостояние и началось, в итоге приняв столь серьезные масштабы. Только когда буквально отовсюду из провинции стали приходить сообщения о стихийных выступлениях фермеров, в том числе о перекрытии дорог с помощью тракторов, а также о поджогах покрышек и связок сена возле административных зданий, правительство решило пойти на компромисс.

    18 января оно пообещало, что государство возместит 80% платежей за услуги ветеринарных служб и 80% стоимости погибших животных, причем пакеты документов на возмещение ущерба можно будет подавать уже «в начале февраля». Но оно упустило время – а кроме того, уступка в одном пункте на этом этапе уже мало что значила, потому что остальные проблемы остались.

    И все чаще стала возникать еще одна – самая главная, с которой никто не знает, что делать. Речь идет о том, что работники сельского хозяйства в принципе зарабатывают слишком мало.

    Волнения, сотрясающие французское общество, в какой-то мере отражают и антагонизм между столицей и провинцией. Выступления фермеров в основном затронули провинциальные города – Бордо, Лион, Ренн, Нант и другие, и один из лозунгов-вопросов стихийного движения «мы что, должны умереть, чтобы вы были сыты?» уже проводит это разделение между «мы» и «вы». В этой схеме «мы» – работники, которые трудятся, не покладая рук, которые еще обязаны предоставлять наверх тысячу бумажек и без конца их переписывать, если хоть одна закорючка поставлена не так, и «вы» – которые только потребляют, не имея никаких обязательств.

    Одновременно от фермеров не укрывается и то, что за границей конкуренты не дремлют. Хотя бы в той же Испании, где труд в отрасли два раза дешевле (в среднем 7 евро в час, а не 15), и то, что в некоторых странах ЕС требования к сельскому хозяйству не настолько жестки и категоричны, как во Франции.

    Сейчас похоже на то, что после провинции французской столице придется принять на себя основной груз длящегося противостояния.

    Раздражение в обществе уже дошло до того, что профсоюзный деятель Максим Бюизар предложил «блокировать Париж и его маленькую корону». Под последней имеется в виду пояс из пригородов, которые плотным кольцом окружают столицу. «Идея заключается в том, чтобы ни одна грузовая машина не смогла проехать в столицу на следующей неделе (то есть с 29 января). Если потребуется, мы будем блокировать город до тех пор, пока парижане на своей шкуре не ощутят, что такое перебои с едой. Зато тогда они поймут, что им нужно сельское хозяйство для того, чтобы жить», – заявил он.

    Поначалу казалось, что это предложение слишком смело, чтобы попытаться претворить его в жизнь. Однако на заседании профсоюзов работников сельского хозяйства в субботу вечером был выработан план действий и опубликовано коммюнике, в котором значилось, что «начиная с 14 часов 29 января работники сельскохозяйственного сектора… предпринимают осаду столицы страны на неопределенный срок».

    Употребленное в тексте слово «осада» (да-да, именно оно) поневоле напоминает о временах, описанных не то у Дюма, не то у Дрюона. Читать о них, конечно, интересно, однако вопрос в том, каково в них жить, даже если на дворе XXI век и «осадой» называется перекрытие тракторами дорог, которые ведут в столицу. «Мы перекроем стратегические дорожные артерии, которые ведут в Париж, – пообещал глава профсоюза JA Клеман Торпье. – Мы отдаем себе отчет в том, что движение будет затруднено… Сколько это продлится, зависит от правительства. Если понадобится держать (осаду) несколько дней, это будет длиться несколько дней».


    В воскресенье новоиспеченный премьер-министр Габриэль Атталь спешно отправился с визитом на одну из ферм в провинции, где по образцу Макрона произнес много слов и пообещал поощрять все хорошее против всего плохого, но в практическом смысле – ничего конкретного. А между тем на главном новостном канале BFMtv фермер Северен Саржан, поддерживающий блокаду Парижа, уже посулил парижанам «черную неделю». «Тракторы будут продвигаться к столице по всем главным шоссе, либо быстро и непрерывно, либо поэтапно… Нужно, чтобы парижане понимали: их ожидает черная неделя», – объявил он.

    Министр внутренних дел Жеральд Дарманен не стал размышлять над тем, насколько эти слова являются смелым блефом, цель которого – вырвать дальнейшие уступки, а собрал своих подчиненных и распорядился принять все меры к тому, чтобы сохранять порядок и не допускать полной блокады столичного региона. В свою очередь, фермеры обещают пойти до конца. Впрочем, время в любом случае покажет, какой именно будет следующая неделя и что она принесет.

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