  • Новость часаПутин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 20:52 • Новости дня

    Захарова объяснила протесты фермеров в ЕС политикой европейских властей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Протесты фермеров в Евросоюзе происходят из-за действий европейского руководства, в этом нет «руки Москвы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Фермерские протесты в Европе охватывают не только соседей Украины, но и Германию с Францией, указала дипломат, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в этом нет «руки Москвы», «влияния Кремля» или «российских хакеров». Причина забастовок кроется в проводимой Еврокомиссией под руководством Урсулы фон дер Ляйен политики.

    Захарова отметила, что эту политику можно назвать недальновидной, по мнению представителя МИД, эта политика проводится специально, чтобы привести к росту затрат на производство внутри ЕС и создать идеальные условия для недобросовестной конкуренции на внутреннем сельхозрынке ЕС за счет переизбытка украинской продукции.

    Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятными» действия Еврокомиссии, которая намерена принять соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    25 января 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет

    Сенатор Долгов: Поставщики ракет Украине стали соучастниками военных преступлений

    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина использует западное оружие для убийства мирных россиян, а также собственных граждан. Поэтому те, кто призывает к поставкам ВСУ дальнобойных ракет, становятся соучастниками военных преступлений офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали поставить Украине дальнобойные ракеты.

    «Боррель – это провокатор и поджигатель войны. Вот так выглядит главный дипломат Евросоюза. Он призывает к поставкам дальнобойных ракет, которые будут использоваться для убийства россиян. Более того, украинская власть не жалеет и собственных граждан. ВСУ обстреливают свои же позиции, ПВО попадает в дома мирных жителей, а накануне был сбит самолет с украинскими пленными», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Сегодня никакого будущего у этого Евросоюза нет. Политически организация превратилась в филиал Госдепа США. Байдену перед грядущими президентскими выборами нужны провокации, и ЕС под давлением Вашингтона может совершенно спокойно поставить Украине оружие для таких акций», – отметил он.

    «Западные лидеры, поставляющие оружие Украине, – это соучастники военных преступлений. И они должны понести наказание за свои деяния. Вопрос остается только в форме ответственности, но это будет решаться уже после достижения целей СВО», – подчеркнул собеседник.

    «Однако наказание для таких лидеров может прийти и раньше. Собственные граждане не дадут этим политикам удержаться у власти. Например, ходят слухи о скорой отставке Шольца. Его партия теряет рейтинги, а сам канцлер стал «политическим трупом». Западные руководители – банкроты в глазах своих избирателей», – резюмировал Долгов.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Он добавил, что иногда действия ЕС были слишком медленными, поэтому ВСУ обеспечивались только основными боеприпасами.

    Дипломат отметил, что необходимо изменить парадигму и отойти от поддержки офиса Зеленского по принципу «столько, сколько необходимо». Он призвал Евросоюз наращивать усилия, «чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу».

    Боррель подчеркнул, что смена парадигмы должна быть связана с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми столкнулся ЕС. По мнению политика, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

    Напомним, днем ранее стало известно о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. В Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

    Всего на борту было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих. ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В российском МИД заверили, что все соучастники теракта будут найдены и понесут наказание.

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    26 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Во Франции заявили об «огромной провокации» Еврокомиссии против фермеров

    Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятным» действия Европейской комиссии, которая в разгар акций протеста фермеров из Франции, Германии, Польши и других европейских стран собирается ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что ЕК совершила «огромную провокацию», которая «убьет сельское хозяйство» Франции и других европейских стран. «Она вполне может это сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик считает, что Европейский союз необходимо уничтожить, прежде чем объединение «разрушит» его страну.

    Филиппо и ранее заявлял, что Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    25 января 2024, 15:21 • Новости дня
    В ОБСЕ оценили возможность исключения России

    Председатель ОБСЕ Борг заявил, что у организации нет механизмов для исключения России

    В ОБСЕ оценили возможность исключения России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Механизм работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не предусматривает исключения ее участников, заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг. Так он прокомментировал вопрос о возможности исключения России.

    Выступая перед журналистами в Вене, он заявил, что у ОБСЕ свои правила, не предусматривающие исключение государств-участников, передает ТАСС.

    Ранее Россию возмутило отсутствие реакции ОБСЕ на удар украинских военных по Донецку.

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    25 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Займ денег на финансирование оборонных расходов у населения является приемлемым вариантом, это элемент доверия своему государству, заявила в эфире национального радио LRT спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

    Спикер считает, что прослеживается согласие политических сил в данном вопросе. По ее словам, это является одним из тех средств, по которым можно договориться чуть ли не сегодня, передает ТАСС.

    По данным председателя комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, Литве на оборону в ближайшие семь лет дополнительно необходимо 500 млн евро в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

    Ранее министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения. Она заявила, что гражданам следует не «держать сбережения в носке», а вложить их в производство танков.

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    24 января 2024, 08:52 • Новости дня
    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»

    Глава Минфина Германии Линднер заявил, что страна не будет в одиночку помогать Киеву

    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не будет в одиночку помогать Киеву, другие члены ЕС должны усилить поддержку, заявил немецкому изданию Die Zeit глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

    По его словам, правительство Германии не допустит ситуации, когда страна делает больше в финансовом отношении, а другие продолжают делать меньше, передает РИА «Новости».

    Также Линднер отметил, что вероятна перегрузка финансов в том случае, если на долю Германии выпадет большая часть финансовых обязательств.

    По его мнению, остальные члены ЕС должны усилить поддержку Украины.

    Ранее в Минобороны Германии пообещали дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

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    24 января 2024, 10:01 • Новости дня
    В Словакии признали, что помощь Киеву ведет Украину к нищете и смерти

    Вице-спикер парламента Словакии Блаха заявил, что помощь Украине ведет страну к нищете и смерти

    Tекст: Александра Юдина

    Украина проигрывает в военном конфликте, контрнаступление провалилось, помощь стране от других государств ведет к ее нищете и смерти, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

    По его словам, Словакия оказывает Киеву огромную помощь, однако жителям республики это надоело, так как помощь Украине ведет только к нищете и смерти, передает ТАСС.

    Также Баха сослался на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что украинское контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель.

    Также политик отметил, что финансовая помощь для Киева по факту является «вливанием миллиардов в черную дыру», так как Украина – одна из самых коррумпированных стран.

    Блаха добавил, что «Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса», в то время как ВСУ не удалось продвинуться на фронте «ни на один миллиметр».

    «В Киеве происходит нормальная жизнь. Войны на ее востоке и вовсе не должно было бы быть, если бы не Запад», – заключил он.

    Накануне Фицо заявил, что сдача территорий остается единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт. До этого он отметил, что Украина находится под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    24 января 2024, 01:42 • Новости дня
    В Швейцарии назвали санкции против России стратегической ошибкой

    Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал санкции против России стратегической ошибкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой, заявил вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

    «Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ». До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», – приводит ТАСС слова Шевалье в интервью газете «Известия».

    Он добавил, что в партии считают, что действия страны по введению антироссийских санкций «рвут нейтралитет страны на куски».

    Также Шевалье назвал санкции «огромным ударом по ногам тех, кто их ввел».

    «Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», – подчеркнул представитель швейцарской партии.

    Ранее Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным российским активам.

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    24 января 2024, 03:57 • Новости дня
    Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

    Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались, передает ТАСС.

    Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия.

    Теперь законопроект должен одобрить и подписать президент республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

    Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.

    Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

    Ранее сообщалось, что среди жителей Швеции снизилась поддержка вступления в НАТО. Если летом 2023 года вступление Швеции в НАТО поддерживали 65% жителей страны, то к концу ноября этот показатель снизился до 57%.

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    25 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Азербайджан решил выйти из Совета Европы и ЕСПЧ

    АПА: Баку рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы и может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, сообщает агентство АПА.

    Источники в правительстве Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщили, что после ограничения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, Баку не намерен мириться с несправедливым отношением, готов выйти из Совета Европы в целом и отказаться признавать решения Европейского суда по правам человека, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ в знак протеста против оспаривания ее полномочий.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.

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    25 января 2024, 21:32 • Новости дня
    В Норвегии призвали готовиться к войне с Россией

    The Telegraph: Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией в ближайшие три года, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен.

    Слова Кристофферсена приводит The Telegraph, он заявил, что Норвегии нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру. По его словам, Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никому в мире не хочется большой войны, Россия этого желает в последнюю очередь. Также Лавров назвал обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву.

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    26 января 2024, 13:09 • Новости дня
    В Кремле назвали последствия для Украины при отказе от транзита российского газа

    Песков: Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению логистических цепочек

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Украина откажется от транзита российского газа, возникнет вопрос о том, как топливо будет попадать в европейские страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что существуют маршруты, связанные с Турцией, и есть поставки СПГ, который сейчас так востребован. То есть альтернативные маршруты есть, отметил Песков, добавив, что они, однако, уже во многом заблокированы.

    «Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», – передает ТАСС слова Пескова.

    Накануне в пресс-службе правительства Украины заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, который истекает в конце 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    24 января 2024, 11:08 • Новости дня
    В странах ЕС увидели риски использования замороженных российских активов

    Politico: Ряд стран ЕС опасается использования замороженных активов России для Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран – членов ЕС опасаются ответных мер со стороны России и правовых проблем, которые могут возникнуть из-за возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины, пишут СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

    По информации газеты Politico, в конечном итоге страны ЕС могут договориться только о налогообложении прибыли от замороженных российских активов, которое будет использоваться для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Reuters ранее сообщало, что Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале.

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    26 января 2024, 09:32 • Новости дня
    Антиправительственные митинги прошли в Словакии

    Антиправительственные митинги прошли в Братиславе и других городах Словакии

    Tекст: Александра Юдина

    Митинги против планов властей провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе и других городах Словакии.

    Известно, что в акции в Братиславе в четверг приняли участие около 27 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Оппозиция при этом анонсировала такие митинги еще в 14 городах Словакии.

    Как отметил на акции протеста глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка, премьер-министр Словакии Роберт Фицо недооценил «готовить защищать справедливость».

    Протестующие поддержали его скандированиями: «Мы не будем молчать!», «Хватит с нас Фицо!», «Остановим его!».

    Кто-то из собравшихся на площади держал плакаты с требованием к правительству Фицо уйти в отставку.

    Тем временем фермерские протесты парализуют Францию.

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    25 января 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков назвал цель рассуждений политиков ЕС о «войне» с Россией

    Песков: ЕС рассуждениями о войне с Россией отвлекает внимание от своих проблем

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские политики тяготеют к поиску внешнего врага, в период экономических проблем это позволяет отвлечь внимание граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в Европе своим «давним врагом» считают Россию. Европейскими политиками, по словам Пескова, тема о гипотетическом конфликте с Россией поднимается на щит, чтобы налогоплательщики не задавались вопросом о том, куда потрачены десятки и сотни миллионов евро, почему они не вложены в развитие экономики ЕС и почему их экономика теряет конкурентоспособность, передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

    Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией. Хваленое европейское качество спасовало там, где десятилетиями успешно работали поезда советского производства. Что же произошло? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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