Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

Tекст: Ольга Самофалова

В Евросоюзе продолжается волна забастовок фермеров, которая началась еще в прошлом году. Только теперь эти забастовки стали намного масштабней и эффективней.

На прошлую неделю пришелся пик конфликта немецких фермеров, которым удалось добиться от властей частичного сохранения своих льгот на дизель. Ранее на компромисс с фермерами пришлось пойти польским властям. Следом на успех рассчитывают французские фермеры, которые тоже готовы до конца биться за свои права, за удешевление топлива и снижение конкуренции с импортными продуктами.

«Сельское хозяйство как во Франции, так и в Германии до известных геополитических событий находилось в достаточно привилегированном положении по сравнению с российскими аграриями. Государственная поддержка, высокое качество жизни на селе, выгодные условия обеспечения минеральными удобрениями, современная технологическая оснащенность – все это делало труд на земле привлекательным и обеспечивало устойчивое экономическое положение национальных фермеров», – отмечает Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова. Однако очень быстро ситуация резко изменилась. Разрыв экономических связей с Россией как в энергетической сфере, так и в области удобрений негативно сказался на европейских экономиках. Германия вообще ушла в рецессию.

«Ограничения вывоза из России минеральных удобрений, снижение доступности российских энергетических источников, разрыв мировых агропродовольственных цепочек с особой очевидностью продемонстрировали первостепенную важность аграрных ресурсов России и истинные источники эффективности аграрных систем развитых стран, в частности Германии и Франции», – отмечает Анохина.

В условиях энергетического кризиса, резкой инфляции и роста расходов европейским властям пришлось принимать жесткие и малоприятные меры для работников сельского хозяйства. «Правительствам этих стран пришлось принимать меры по экономии бюджета, изменению импортно-экспортных условий не в интересах собственных аграриев, по чрезмерному регулированию отрасли, что, безусловно, отрицательно повлияло на эффективность аграрного производства и «пошатнуло» продовольственную независимость», – говорит собеседник.

Что касается Германии, то в Берлин на прошлой неделе приехало 10 тыс. фермеров на 5 тыс. тракторах. Это была крупнейшая акция протеста работников сельского хозяйства. Эмоциональный взрыв негодования был вызван решением немецких властей отменить налоговые льготы на дизельное топливо, которые действовали целых 70 лет. И льготы решили отменить в самый непростой период, когда за два года стоимость дизеля существенно выросла. Ведь теперь вместо дешевой российской нефти и дешевых нефтепродуктов Германии приходится импортировать более дорогую нефть и дизель от других производителей.

Еще в 2022 году цены на дизель в Германии выросли до максимума за целых 50 лет. Даже в предыдущие нефтяные кризисы – в 1973-1974 и в 1979–1980 годах, а также во время финансового кризиса 2008-2009 годов цены на топливо росли не так значительно. Конечно, в 2023 году цены на дизель снизились, однако они по-прежнему существенно выше, чем были в 2020-2021 годах.

Почему власти Германии решили лишить фермеров льгот, которые действовали целых 70 лет? Все просто: в 2023 году Германия ушла в рецессию – ВВП просел на 0,5%. При этом в бюджете страны образовался огромный дефицит, который власти пытаются закрыть в том числе за счет работников сельского хозяйства.

«В Германии отмена субсидий на дизельное топливо и налоговых льгот для транспортных средств для аграриев оказалась самой жесткой мерой в сравнении с другими отраслями немецкой экономики, что естественно подтолкнуло фермеров к протестам. При такой политике следует ожидать разорения большого количества хозяйств, сократится аграрное производство, что неизбежно вызовет дальнейший рост цен на продовольствие и еще в большей степени ухудшит экономическое положение страны», – говорит Марина Анохина.

Немецкие фермеры устроили такие протесты, что немецкие власти испугались и пошли на уступки, хотя сначала уверяли, что денег у них нет. Полностью сохранить льготы все-таки не удалось, но власти пообещали не отменять их совсем, а лишь немного сократить.

Следом о шестидневной забастовке заявили немецкие машинисты поездов, как пассажирских, так и грузовых. Она пройдет с 23-24 января до 29 января. Из-за забастовки будут отменены тысячи поездов. Машинисты требуют сокращения рабочей недели на три часа, повышения заработной платы и выплаты разовой компенсации в 3 тыс. евро из-за высокой инфляции. В прошлом году уже были две предупредительные забастовки, которые длились по 24 часа, в начале января прошла третья забастовка в течение трех дней. На этой неделе это уже четвертая забастовка, и она – полномасштабная. Немецким властям будет сложно не пойти на уступки на этот раз.

Французские фермеры начали бастовать тоже еще в прошлом году, с сентября. Для Франции забастовки в целом довольно обычное явление, чего не скажешь о Германии. Но экономические проблемы крупнейшей экономики еврозоны, которые наблюдались в последние два года, вполне логично начали выливаться в социальное недовольство в Германии.

Что касается французских фермеров, то они в понедельник вновь заблокировали автотрассы и возвели баррикады в знак протеста. Забастовка началась еще на прошлой неделе 18 января, и фермеры намерены продолжать ее «всю эту неделю, и так долго, как это потребуется».

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В Минсельхозе страны уже готовы отложить презентацию нового законопроекта, который регулирует сельское хозяйство. Французские власти всерьез опасаются, что фермеры могут создать новое социальное протестное движение по типу «желтых жилетов».

«Франция является одной из крупнейших сельскохозяйственных держав.

Ключевая проблема в сельском хозяйстве Франции – это значительное удорожание орошения. Следует ожидать серьезных проблем в виноделии, производстве сахара и птицеводстве

из-за ужесточения налогового режима, активного внедрения принципов «зеленого» сельского хозяйства, несбалансированности общей политики ЕС», – отмечает эксперт.

В последний год протесты фермеров охватили не только Францию и Германию, но также Польшу, Румынию и Нидерланды. То есть как минимум в пяти странах ЕС фермеры возмущены ухудшением своей жизни и заработка.

В Польше, например, фермеры блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 16 ноября по 23 декабря 2023 года. Потом они возобновили забастовки в начале января. Польским властям пришлось согласиться с требованием бастующих. Во-первых, запрет на украинскую продукцию в Польше будет действовать бессрочно. Во-вторых, власти отказались повышать налоговую ставку. В-третьих, им оставили льготные кредиты. Плюс выделят субсидии на выращивание кукурузы.

В целом европейским фермерам удается добиться выполнения своих требований, если не всех, то большую их часть. Поэтому шансы у французских фермеров на победу велики, главное держать слово и бастовать до победного, а не сдаваться после пары дней.