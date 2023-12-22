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    22 декабря 2023, 21:00

    Запад попал в стальную зависимость от России

    Европе нужно все больше российского металла

    Запад попал в стальную зависимость от России
    @ Александр Коркка/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления?

    Евросоюз продлил льготный период для импорта российских стальных полуфабрикатов – «слябов» и квадратной заготовки, несмотря на принятие последнего – 12-го – санкционного пакета. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. Они «оказали давление» на свои правительства и добились продления льготного периода, который должен был завершиться осенью следующего года.

    Введение рестрикций против российской металлургии состояло из нескольких этапов. Ограничения были введены в 2022-2023 годах в рамках ряда первых пакетов санкций, а также восьмого и 11-го пакетов. Европа приостановила закупку большей части российских черных металлов, но восьмой пакет ввел отсрочку санкций на импорт 7,5 млн тонн российских «слябов» и чуть более 570 тыс. тонн заготовки с октября 2022 до конца сентября 2024 года.

    В результате санкций европейские промышленники были вынуждены закупать «слябы» из стран Азии, Бразилии и других альтернативных источников. Но этих поставок все равно недостаточно, поэтому на российскую продукцию сохраняется высокий спрос.

    По данным Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций. По прогнозам организации, до 2026 года Россия ежегодно будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро. В этом году также наблюдался рост импорта российского чугуна в ЕС. По итогам первого полугодия поставки увеличились более чем на 25%.

    Ранее западная пресса публиковала утечки информации о том, что страны Евросоюза намерены договориться о четырехлетнем продлении (до октября 2028 года) льготного периода для продаж некоторых видов российской стали перед полным запретом на импорт.

    По мнению главы Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Акселя Эггерта, под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда». Эксперты издания утверждают, что в процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении льготного периода, а Германия выступала против.

    В Бельгии в случае введения ограничений под угрозой увольнения оказалось бы четыре тысячи рабочих, поэтому «необходим переходный период, чтобы предотвратить социальную катастрофу». Итальянские сталелитейные заводы остаются основными европейскими потребителями российского чугуна. За первое полугодие Россия экспортировала в Италию 3,81 млн тонн чугуна (50,7% экспорта).

    По мнению экспертов, Россия в очередной раз доказывает, что она – надежный партнер даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. И в то же время Запад в очередной раз показывает свой лицемерный подход в вопросе рестрикций.

    «России необходимо зарабатывать деньги, которые нужны для экономики, бюджета, обеспечения военных затрат. Наша страна хочет сохранить свою репутацию перед государствами Глобального Юга и Востока – мы «держим марку».

    В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать,  с Россией можно заключать долгосрочные контракты.

    Это работа на десятилетия вперед», – пояснил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. Аналитик напомнил, что помимо стали и других металлов, на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. По его словам, если в ЕС все-таки решат полностью отказаться от российской стали, то этот процесс растянется на несколько лет.

    «Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей. Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист, не исключив, что в случае эскалации конфликта на Украине Европа будет вынуждена форсировать запреты под давлением идеологических подходов.

    «Если Европа очень сильно постарается, она, конечно, может перейти на индийскую сталь. Другое дело, что возить ее будет непросто, а бизнесу нужны стабильные модели. Россия сейчас ставит перед собой задачей победу в спецоперации. И уверен, у нас все получится. Тем временем

    Запад хочет, чтобы по окончании СВО их промышленность продолжила существовать. И у меня есть сомнения в части реализуемости этих планов»

    , – добавляет Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП). По его словам, на Западе также востребован российский титан, «без которого не будет американского авиапрома». «Они с трудом пробивали отказ от наших алмазов. Но вот со сталью они серьезно промахнулись. Запад уже давно запретил все, что можно было ограничить без особых потерь, а теперь приходится переходить к болезненным методам», – уверен эксперт.

    «Внутри России были призывы прекратить торговлю с Западом, перестать поставлять нефть и газ. Но позиция президента Путина непреклонна – это не мы разрываем контракты, а они, не мы превращаем торговлю в форму оружия. В частности, глава государства так говорил в контексте экспорта газа», – добавил Станислав Митрахович. Однако такой выборочный подход Европы к торговым отношениям с Россией исключительно лицемерный, указывает собеседник.

    Журавлев подчеркивает, что до СВО «мы верили в то, что наши западные партнеры – действительно партнеры, которые учитывают наши интересы, но теперь мы знаем, что это не так».

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