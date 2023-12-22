Европа не захотела отказываться от стали из России

Der Spiegel: Европейские производители не захотели отказываться от импорта российской стали

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации издания, ряд представителей европейской сталелитейной промышленности раскритиковали решение ЕС продлить льготный период для импорта российских стальных полуфабрикатов – «слябов», передает РИА «Новости».

Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт заявил, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».

Льготный период для импорта «слябов» должен был завершиться осенью 2024 года, однако несколько европейских производителей «оказали давление» на свои правительства.

Der Spiegel приводит слова ряда дипломатов стран ЕС, которые заявили, что в процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.

Между тем, по данным Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.

«Понятно, почему отдельные переработчики хотят сохранить эту золотую жилу. Потому что в противном случае их бизнес-модель потеряет смысл, поскольку она основана на самом дешевом импорте», – указал Эггерт.

В свою очередь премьер бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо заявил, что антироссийские санкции ЕС «не должны наносить ущерб государствам-членам больше, чем России». Он пояснил, что только в Бельгии в случае введения ограничений под угрозой оказались бы 4 тыс. рабочих мест, поэтому «необходим переходный период, чтобы предотвратить социальную катастрофу».

Ранее в Брюсселе заявили, что даже в случае полного завершения конфликта на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции.