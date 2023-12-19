Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
ЕС ввел санкции за «демонизацию правительства Украины»
Стали известны фигуранты нового санкционного списка ЕС
В рамках 12-го пакета санкций против России черные списки Евросоюза пополнили 147 физических и юридических лиц – 61 человек и 86 компаний, следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».
В частности, в санкционные списки включены новый главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, директор тульского оружейного завода Илья Курилов, представители коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров и Богдан Стежка, передает ТАСС.
Также под санкции ЕС попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев, который, как заявил ЕС, занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Санкции введены против каналов «Царьград» и «Спас», главы дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран – ее обвинили в «демонизации правительства Украины».
Группа «Альфа Страхование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин также включены в 12-й пакет санкций. Кроме того, ЕС вел санкции против фонда «Защитники отечества», общественного движения «Волонтеры Победы», «Крымпатриотцентра».
Под санкции попали семь частных военных компаний из России и их руководители. Санкции введены против «Точмаша», российских авиационных заводов, «Оборонлогистики», «Корпорации космических систем специального назначения «Комета», ряда IT-компаний. В 12-й пакет санкций попали особая экономическая зона «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний. Также под санкциями оказались пять российских институтов.
Напомним, 12-й пакет санкций ЕС против России запрещает импорт российских ювелирных алмазов и сжиженных углеводородов. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.