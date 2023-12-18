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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 20:19

    ЕС запретил импорт ювелирных алмазов из России

    ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    «Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины», – приводит ТАСС заявление Совета ЕС.

    Ведомство подчеркивает, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС». В частности,  запрет вводится «на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России».

    В черный список в рамках 12-го пакета санкций попали 29 российских и иностранных компаний, а также «значительное число физических лиц», имена которых Совет ЕС пообещал обнародовать позднее.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Россия успешно преодолевает внешнее давление.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    16 декабря 2023, 11:39
    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Вашингтон навязывал свои реформы в ходе его посещения США в 2014 году

    Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на портале Mandiner признал, что в Вашингтоне в 2014 году его унизительно принимали, пытались навязать Будапешту свои реформы, без которых отказались развивать двусторонние отношения.

    По его словам, в Белом доме сразу дали понять, что если премьер-министра Венгрии Орбана не приняли в Вашингтоне, то и Сийярто не примет американский МИД, а замминистра дипведомства Виктория Нуланд в ходе встречи бросила ему документ с рядом требований на двух страницах, передает РИА «Новости».

    Сийярто вспоминает, что в листе необходимых для развития отношений с США требований значилось изменение конституции, закона о СМИ, церковных правил.

    Глава МИД сказал, что ответил отказом и пояснил: с этого он момента понял, что «демократы не станут ни по какому-либо вопросу сотрудничать с нами, Венгрией».

    Сийярто добавил, что республиканская администрация при этом всегда вела себя корректно, сохраняя основанные на взаимоуважении ровные отношения.

    В заключение министр заметил, что Будапешт охотно сотрудничает с лидерами всех стран.

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 12:50
    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Сенатор Пушков подсказал, чем Шольцу стоит заняться перед Новым годом

    Пушков сказал, чем Шольцу надо заняться перед Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии молодые мигранты с криками «Это наша страна!» напали на переодетого в Санта Клауса немца, вот на что стоит обратить внимание канцлеру республики Олафу Шольцу, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, согласно данным газеты Неssische Allgemeine, в немецком городе Кассель группа молодых мигрантов напала на переодетого в Санта Клауса немца с криками «Это наша страна!».

    Пушков отметил: вместо того, чтобы тянуть Украину в Евросоюз, Шольцу нужно заняться внутренними проблемами собственной страны.

    Сенатор предупредил, что в обозримом будущем немецкому канцлеру так же могут заявить, что Германия – не его страна.

    Напомним, Шольц хитростью вынудил премьера Венгрии Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС на саммите в Брюсселе.

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    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

    Коментарии (23)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

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    16 декабря 2023, 17:51
    Захарова: Плата за решения ЕС по Украине и Молдавии ляжет на плечи населения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена конфронтационной политики Евросоюза (ЕС) и решений по Украине и Молдавии высока, а оплачивать их последствия придется населению стран Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с окончанием саммита ЕС.

    Евроинституты оторвались от нужд простых граждан и заняты «исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций», своими решениями они загоняют население Европы в еще более сложные социально-экономические условия, говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «Выглядит вполне естественным, что на этом фоне наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры «евросолидарности», – считает дипломат.

    Захарова также заявила, что новый пакет санкций нанесет больший вред самому Евросоюзу, а решение о введении новых ограничений, как и о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, принимается «с помощью нечистоплотных манипуляций – в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств».

    Дипломат указала, что ЕС теряет политический и экономический вес под давлением просчетов США, а ресурсы объединения направляются на обслуживание американских интересов.

    «Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении Захаровой.

    Ранее Захарова заявила о насильном втягивании граждан США в ситуацию с Украиной.

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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    18 декабря 2023, 14:43
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно

    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    @ Martin Schutt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом и работает удаленно.

    «Тест на COVID-19 оказался положительным. Симптомы легкие, я ожидаю, что болезнь будет протекать в легкой форме», – приводит ТАСС сообщение Шольца в его микроблоге. 

    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что встреча Шольца с премьером Словакии Робертом Фицо, запланированная на вторник, отменена.

    Он также добавил, что Шольц прошедшей осенью сделал еще одну прививку от ковида. На прошлой неделе германский канцлер принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге.

    Коментарии (29)
    17 декабря 2023, 00:05
    ЕС начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что процедура должны пройти быстро, санкции вступят в силу в начале следующей недели.

    Отмечается, что начало процедуры утверждения стало возможным после снятия австрийского вето на этот пакет, передает ТАСС.

    Reuters сообщило, что власти Австрии сняли запрет на принятие антироссийских санкций в обмен на исключение Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны».

    Ранее Австрия решила разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России было введено беспрецедентное число санкций – почти 18 тысяч.

    Коментарии (10)
    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    18 декабря 2023, 13:14
    Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID

    Politico: Страны ЕС выбросили минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза избавились как минимум от 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 млрд евро, пишет газета Politico.

    Огромная партия вакцины была закуплена в разгар пандемии коронавируса и оказалась в итоге выброшена, передает РИА «Новости».

    Всего страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз вакцин, многие из них оказались «на свалках по всему континенту». Излишки вакцины не смогли передать в третьи страны из-за проблем с логистикой и падения спроса.

    Ранее сообщалось о планах экс-главы правительства Британии Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID в 2021 году.

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    17 декабря 2023, 04:00
    В Европарламенте признали провал санкций против России

    Депутат ЕП Уоллес: Санкции Евросоюза больше навредили гражданам ЕС, чем России

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения, чем России, заявил депутат Европейского парламента Мик Уоллес.

    Уоллес считает, что антироссийские санкции провалились, и добавил, что те, кто находится у власти в Евросоюзе, не признают этого, передает RT.

    Ранее Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций, включающий запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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