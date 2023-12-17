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    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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    17 декабря 2023, 14:44

    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление

    Губернаторы Мурманской и Омской областей объяснили поддержку Владимира Путина

    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Перед Россией сейчас стоит множество вызовов, касающихся как внешнего давления, так и внутренних вопросов. И чем сильнее эти вызовы, тем сильнее общество сплачивается вокруг национального лидера, сказали газете ВЗГЛЯД губернаторы Мурманской и Омской областей Андрей Чибис и Виталий Хоценко. В воскресенье на площадке выставки «Россия» на ВНДХ проходит ХХI съезд «Единой России».

    «Основной вызов для России сегодня – преодолеть внешнее давление. И мы успешно это делаем. И тут важно, что мы – это и общество, и президент, и все ветви власти. Применительно к своему региону скажу: поддержка, которая сейчас оказывается главой государства для усиления России в Арктике, беспрецедентна. Те проекты, которые мы реализуем в этом регионе, укрепляют страну», – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

    «Решение по выдвижению президента Владимира Путина на выборах, безусловно, связано, в том числе, со стоящими сейчас перед Россией внешними и внутренними вызовами. Чем сильнее эти вызовы, тем сильнее мы сплачиваемся и поддерживаем своего лидера. Я лично, и наверняка весь губернаторский корпус, поддерживаем это решение. Мы выбираем курс на развитие и усиление государства», – пояснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.

    «Если говорить об итогах года для партии и страны в целом, то самое важное то, что риски, которые просматривались в экономике и связанные с санкциями опасения, не оправдались. Также, как бывший председатель правительства ДНР, отмечу и стремительное развитие новых регионов», – добавил он.

    В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит ХХI съезд «Единой России». Участие в нем принимают более тысячи человек со всей страны. Партия принимает решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и проводит кадровую ротацию руководящих органов, сообщается на сайте ЕР.

    Каждый гражданин нашей страны знает, какую роль для страны выполняет Президент, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Общество должно сплотиться для решения наиболее важных задач, уверен парламентарий.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил важную задачу – интеграцию новых регионов в единое научно-образовательное пространство.

    «В новых регионах 29 университетов, более 10 тыс. студентов, и нам надо создать такие же условия для работы и учебы, которые есть на всей территории РФ. Второй проект партии – это «Менделеевская карта», поддержанная президентом. Это проект «Единой России», который мы будем развивать. Я думаю, что более 200 тыс. человек станут участниками проекта до начала президентской кампании», – сказал депутат.

    Сам глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что они будут вынуждены считаться с Москвой. Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, указал Путин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – сказал президент России.

    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

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    16 декабря 2023, 23:43
    Трамп цитатой Путина обвинил Байдена в угрозе демократии в США

    Дональд Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина «О гнилости американской политической системы».

    Трамп процитировал слова Путина о том, что преследование политических оппонентов в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», передает ТАСС.

    По словам бывшего американского президента, администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы.

    Ранее Путин заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.

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    17 декабря 2023, 10:21
    Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых

    Путин: Определенная наивность в 2000-х присутствовала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Да, определенная наивность присутствовала», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, можно ли в 2000-х годах его назвать наивным человеком. «Искренне вам скажу, даже оглядываясь назад. Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе», – уточнил он.

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    17 декабря 2023, 11:57
    Путин: Западу придется считаться с Россией

    Путин: Западу придется считаться с Россией и находить точки соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х.

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    17 декабря 2023, 12:56
    В «Единой России» сообщили об освобождении всех пенсионеров от уплаты комиссии за ЖКХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что на встрече с фракциями президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ.

    По его словам, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, что комиссия за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, передает «Интерфакс».

    Ранее Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. После этого президент России заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

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    17 декабря 2023, 13:54
    Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    «Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер с улыбкой добавил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ «выскочил случайно». Глава государства уточнил, что тогда ему тогда было 3-4 года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.

    Ранее Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

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    17 декабря 2023, 14:57
    Турчак объявил об отправке гуманитарного конвоя в новые регионы и на фронт

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и председатель высшего совета партии Борис Грызлов перед пленарным заседанием съезда дали старт отправке гуманитарного конвоя из всех регионов страны, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что десятки грузовиков доставят на передовую и в новые регионы все, о чем просили партию: стройматериалы, продукты, лекарства, бытовую технику, книги, печки, дроны, автомобили высокой проходимости, другую спецтехнику, подарки к Новому году.

    «Все, что отправлено сегодня, около 600 тонн груза, собрано нашими волонтерами, депутатами всех уровней, предпринимателями. Благодарю весь партийный актив и наших сторонников за неравнодушие и постоянную помощь», – написал Турчак.

    Он подчеркнул, что за почти два года «Единая Россия» отправила в новые регионы и на фронт более 80 тыс. тонн груза.

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    17 декабря 2023, 15:18
    Путин приехал на ВДНХ на съезд «Единой России»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России», сообщил источник с места событий.

    Съезд «Единой России» проходит в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ, передает РИА «Новости». Его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили в партии.

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    17 декабря 2023, 15:24
    Съезд «Единой России» начал свою работу на ВДНХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Съезд партии «Единая Россия», в ходе которого единороссы намерены поддержать самовыдвижение президента Владимира Путина на выборах главы государства, открылся в Москве.

    Как объявил председатель партии Дмитрий Медведев, в зале присутствуют 492 делегата, кворум имеется, передает ТАСС.

    Съезд проходит на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 75-м павильоне. На съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, пройдет плановое обновление состава генсовета.

    Ранее президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд «Единой России».

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