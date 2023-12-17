Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.3 комментария
Путин: Западу придется считаться с Россией
Путин: Западу придется считаться с Россией и находить точки соприкосновения
Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х.